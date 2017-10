Chelsea bị cầm hòa khi dẫn trước 2 bàn

Bayern Munich thắng chật vật, BATE gây sốc Á quân Champions League Bayern Munich được thi đấu trên sân nhà và sớm dẫn trước Valencia 2 bàn từ phút 76. Hai cầu thủ lập công cho "Hùm xám" là Bastian Schweinsteiger (phút 38) và Toni Kroos (phút 76). Thế nhưng, cũng giống như Chelsea, đội bóng nước Đức đã bộc lộ tính chủ quan và suýt chút nữa phải trả giá ở những phút cuối khi Nelson Haedo Valdez rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Valencia (phút 90). Rất may cho Bayern Munich là trong những phút còn lại phía đội khách phải chơi với 10 người do Adil Rami phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2. Cũng trong những phút cuối, Mario Mandzukic đã bỏ lỡ cho Bayern Munich một quả penalty. Ở trận đấu còn lại của bảng F, đội bóng của Belarus BATE Borisov đã tạo ra một cú sốc lớn khi hạ gục "cựu vương" của nước Pháp Lille với tỷ số 3-1. Aleksandr Volodko lập cú đúp, bàn còn lại do công của Edgar Olekhnovich. Cả 3 bàn thắng của BATE đều ghi trong hiệp 1 và mãi đến phút 60 phía đội chủ nhà Lille mới có bàn thắng danh dự, do Aurelien Chedjou ghi.