Chelsea bị chia điểm phút chót

Trong trận này, Chelsea vẫn thi đấu với đội hình khá mạnh với Torres đá từ đầu thay cho Drogba và tung vào sân gương mặt mới là tiền vệ Joshue McEachran. Nhưng Torres vẫn tiếp tục gây thất vọng khi cả 2 bàn thắng của Chelsea đều do hậu vệ ghi. Bàn đầu do Ivanovic ghi rất sớm ở phút thứ 2 và bàn sau do công Alex ghi ở phút 83. Dù có phần yếu hơn nhưng Newcastle đã thi đấu ngoan cường và 2 lần gỡ hòa do Guiterres và Taylor thực hiện ở phút 90. Có lẽ do không còn động lực sau khi M.U đăng quang nên Chelsea càng chơi càng mất khí thế.

T.K