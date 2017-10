Chelsea cần tấn công

Hãy cứ cho rằng Liverpool sẽ chơi hết mình trong trận đấu ngày mai, vì hình ảnh của họ, vì tính chuyên nghiệp và sự liêm chính của bóng đá Anh. Song liệu Liverpool có làm cái điều mà những người M.U mong muốn: ít nhất là cầm hòa Chelsea?

Rất khó. Đây là Liverpool không có Torres, cầu thủ hay nhất của họ mùa này. Đây là Liverpool đã thua 10 trong 36 trận Premier League và thua 18 trận trên tất cả các mặt trận mùa này. Đây là Liverpool mệt mỏi vì phải đấu 120 phút trận bán kết lượt về cách trận gặp Chelsea tới 3 ngày và là Liverpool đầy thất vọng sau khi không có vé đi dự trận chung kết Europa League. Ta có thể thấy sự mệt mỏi đó khi Johnson để mất bóng và Forlan đánh bại các trung vệ Liverpool để ghi bàn thắng giúp Atletico loại Liverpool trong hiệp phụ...

Đúng là 3 mùa giải qua, Chelsea không thắng được trên sân Anfield ở mặt trận Premier League (2 trận thua 0-2 và 1 trận hòa 1-1) nhưng tại trận tứ kết Champions League trên sân Anfield mùa trước, Chelsea của HLV Hiddink đã hạ Liverpool 3-1 với 2 cú đánh đầu của Ivanovic và bàn ấn định tỷ số của Drogba. Hồi đầu mùa, Chelsea cũng dễ dàng thuần hóa Liverpool với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Chelsea không gặp rào cản tâm lý nào trước Liverpool như hồi họ còn chơi dưới tay HLV Jose Mourinho.

Mùa này, Chelsea chỉ gặp khó khăn khi chơi với mật độ 2 trận/tuần. Khi chỉ còn chơi với mật độ 1 trận/tuần, họ khỏe. Sự sung mãn đó được thể hiện vào tuần trước, khi Chelsea hạ Stoke 7-0. Chelsea đã có 3 trận ghi 7 bàn trong mùa này. Sau trận thắng Sunderland 7-2, họ hạ đối thủ cứng đầu Birmingham 3-0. Sau trận thắng Aston Villa 7-1, họ có chiến thắng 2-1 trên sân Old Trafford. Và sau trận thắng Stoke 7-0, sẽ là một chiến thắng tại Anfield?

Cựu cầu thủ, cây bình luận uy tín Tony Cascarino nhận xét trên tờ The Times rằng, Chelsea không nên vào trận trên sân Anfield với sự cẩn trọng, với tư tưởng “an toàn là trên hết” mà họ cần phải tấn công và kiểm soát thế trận ngay từ đầu, phải dồn ép những đôi chân mệt mỏi của Liverpool phạm sai lầm. Thực tế, Chelsea lấy lại ngôi đầu từ M.U ở trên sân Old Trafford tháng trước cũng là do họ vào cuộc mà không một chút do dự, cẩn trọng hay sợ hãi.

Cascarino cũng cho rằng chân sút Drogba sẽ tỏa sáng tại sân Anfield ngày mai. Anh là mẫu tiền đạo luôn biết lên tiếng trong các trận cầu quyết định. Bàn ấn định tỷ số vào lưới M.U tháng trước khi anh vào sân từ băng ghế dự bị là một thí dụ. Từ trước đến nay, Drogba cũng đã từng 7 lần sút tung lưới Liverpool.

Chính Phong