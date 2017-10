Chelsea chạm tay vào Cúp vô địch Anh

Ít ai ngờ chiến thắng của Chelsea trước đội chủ nhà lại diễn ra dễ dàng đến như vậy. 2 bàn thắng chia đều cho 2 hiệp của Drogba và Lampard không chỉ nói lên sự mạnh mẽ của đoàn quân xanh mà còn khẳng định hùng hồn sự vượt trội về lối chơi và đẳng cấp của một đội bóng có lực lượng đồng đều và phong độ cực tốt. Tuy nhiên chiến thắng này của Chelsea còn có sự góp sức không nhỏ của những sai lầm cá nhân và sự chệch choạc trong đội hình của Liverpool.

Ngay từ khi xuất phát, Liverpool cho thấy họ đã hở sườn khi phải kéo trung vệ Agger sang đá hậu vệ phải, kéo tiền vệ phòng ngự Mascherano lùi xuống đá hậu vệ phải do những hậu vệ cánh thực thụ như Glen Johnson, Aurelio hay Insua đều chấn thương chưa bình phục. Chính cấu tạo chắp vá này khiến cho hàng phòng ngự Liverpool khập khiễng khi suốt trận liên tục lộ ra nhiều khoảng trống, buộc các trung vệ như Carragher và Kyrgiakos phải thường xuyên bỏ vị trí để bọc lót. Suốt trận, cánh của Mascherano luôn bị tràn ngập bởi sự xông xáo và khuấy đảo của Kalou khiến cho cả Lucas lẫn Gerrard phải thường xuyên yểm trợ và chức năng phòng ngự không hợp lý này đã không tránh khỏi phạm sai lầm. Chính Gerrard trong một thoáng lúng túng khi lùi về hỗ trợ đã trả bóng về cho thủ môn Reina quá hớ hênh tạo cơ hội cho Drogba thoát đi đoạt được bóng và ghi bàn đầu cho Chelsea ở phút 33. Còn bàn thua thứ 2 chính do Mascherano đứng sai vị trí ở bên phải khi không dâng lên bắt việt vị để Anelka lẻn xuống bên trái hàng phòng ngự Liverpool, chuyền như đặt cho Lampard kết liễu gọn gàng ở phút 54. Ngoài ra còn nhiều tình huống khác chính Liverpool tự dâng cơ hội cho Chelsea, như pha bứt tốc của Kalou mà Lucas gần như đã phạm lỗi từ phía sau nhưng trọng tài Alan Wiley bỏ qua hay pha Lampard một mình một bóng trước cầu môn nhưng nắn nót quá kỹ nên cú sút của tiền vệ tài hoa này bay ra ngoài.

Chính những yếu kém trong phòng thủ như vậy cộng với phần nào sự mệt mỏi sau khi bị Atlectico Madrid loại ở Europa League làm cho thế công của Liverpool với Benayoun và Kuyt rồi Babel không có nhiều bóng để hoạt động và trở nên bế tắc trước lối đá kín kẽ của Chelsea. Lẽ ra Liverpool có thể giữ được thể diện của một “ông lớn” thực sự nếu đầu trận cú sút của Aquilani không đưa bóng bay chạm mép trên xà ngang, nhưng tình huống ngay sau đó của chính tiền vệ người Ý này khi đã có cú thoát đi ngoạn mục lại chấm chân để cuối cùng vướng Ivanovic ngã té. Chỉ cần Aquilani giữ được sự nỗ lực này trong vai trò kiến thiết hỗ trợ với Gerrard sau đó thì Liverpool cũng không đến nỗi yếu tuyến giữa, song sự mờ nhạt của anh gần 60 phút còn lại có mặt trên sân đã làm cho đoàn quân đỏ vốn đã mong manh lại rệu rã hơn.

Thất bại của Liverpool đã tô đậm cho chiến thắng của Chelsea vì HLV Ancelotti đã biết người biết ta. Tận dụng sự lỏng lẻo trong đội hình chủ nhà do có nhiều vị trí chấn thương, Chelsea đã thi đấu với một quyết tâm và sự vận hành đấu pháp 4-3-3 rất nhạy bén. Từ Kalou, Anelka luôn đột kích mạnh mẽ ở 2 cánh đến sự săn mồi nhanh như chớp của Drogba, Lampard, sự đa dạng trong cách chơi của Malouda đã biến Chelsea trở nên rực rỡ hơn trên sân Alfield. Với chiến thắng này, Chelsea đã gần như khép lại mùa giải Premier League 2009-2010 vì họ đã đạt 83 điểm và chạm tay vào cúp vô địch do vẫn giữ được khoảng cách an toàn với M.U. Nhiệm vụ của Chelsea giờ đây quá nhẹ nhàng khi thầy trò Ancelotti chỉ cần thắng Wigan trên sân nhà vào ngày 9.5 tới là chính thức lên ngôi.

Quang Tuyến