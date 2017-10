Chelsea: Conte thắng ở cả trong lẫn ngoài sân trước Costa

Costa không có tên trong thành phần Chelsea chạm trán Leicester. Tiền đạo này được cho rằng dính chấn thương. Báo Anh lại nói khác. Sport Mail tiết lộ Costa và HLV Conte xảy ra hục hặc. Theo đó, cựu sao Atletico "giả" chấn thương, còn vị HLV người Italy lại ép cậu học trò tham gia vào giáo án tập luyện nghiêm ngặt.



Mùa này, Diego Costa trở lại với hình ảnh sát thủ lợi hại trong mùa đầu tiên khoác áo đội bóng thành London. Anh đã ghi 14 bàn và dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Premier League. Dễ nhận thấy Chelsea đang sống dưới hơi thở tiền đạo 28 tuổi. Những bàn thắng cầu thủ này ghi được góp phần giúp "The Blues" xây chắc vị trí đầu bảng.

Không Costa, tưởng chừng Chelsea sẽ loạng choạng. Thế nhưng diễn biến trên sân đi ngược với điều đó. Chiến thắng đậm 3-0 với cú đúp Marcos Alonso và bàn thắng do Pedro ghi trở thành thông điệp cảnh báo số 19. Chelsea của HLV Conte không phải đội bóng một người và luôn có những cầu thủ khác sẵn sàng làm thay công việc người đồng đội.Trang Goal phân tích 3 điểm Chelsea giành được trên sân Leicester không chỉ giúp "The Blues" khẳng định vị thế trên bảng xếp hạng mà còn là thắng lợi tinh thần to lớn của HLV Conte. Những ngày gần đây, truyền thông Anh râm ran tin đồn Costa đang bị mê mẩn bởi lời mời gọi hấp dẫn từ Trung Quốc.