Chelsea cúi đầu

Do Arsenal và Man.City phải gặp nhau ở vòng 22 này còn Tottenham đến làm khách trên sân của Everton nên ai cũng tin rằng Chelsea sẽ giành lại được vị trí thứ tư, đồng thời rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu bảng. Thế nhưng, trong lúc Arsenal và Man.City chia điểm ở một trận đấu không bàn thắng, Tottenham bại trận trước Everton (1-2) thì “The Blues” lại để thua 0-1 trên sân đội cuối bảng Wolverhampton. Hệ quả là chẳng những Chelsea vẫn phải yên vị ở hạng 5 mà còn bị Sunderland (thắng Aston Villa 1-0) áp sát.

Lần này, HLV Ancelotti khó có thể đưa ra lời bào chữa nào khác ngoài chuyện thần may mắn đã không còn ở bên cạnh đội bóng của ông. Chelsea thua vì một pha đốt lưới nhà của hậu vệ Bosingwa ở ngay phút thứ 5 trong một thế trận mà thời gian kiểm soát bóng của họ gấp đôi đối phương (68% so với 32% của Wolves) và số lần thực hiện cú dứt điểm cũng nhiều hơn (19 so với 3).

Báo chí Anh dự đoán 4 HLV: Gerard Houllier, Carlo Ancelotti, Avram Grant và Roy Hodgson sắp bị sa thải, sau khi lần lượt các CLB Aston Villa, Chelsea, West Ham và Liverpool đều thua trong lượt đấu rạng sáng qua. Bản thân các HLV trên cũng thừa nhận đang chịu áp lực rất lớn, và họ sẽ không ngạc nhiên nếu bị CLB sa thải sau vòng 3 FA Cup cuối tuần này. (G.L)

Tuy nhiên, đúng là “The Blues” đã không gặp may khi các chân sút của họ tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của Wolves (đặc biệt là tình huống dứt điểm của Kalou ở phút 53), hoặc không thắng nổi thủ môn Hennessey hay bị cột dọc từ chối bàn thắng (Drogba, phút 66). Thế nhưng, tất cả những điều đó còn cho thấy các cầu thủ Chelsea đã đánh mất sự tự tin, một yếu tố mà họ không hề thiếu trong những mùa bóng gần đây cũng như ở đầu mùa này. Thậm chí, kể cả khi ông Ancelotti tăng cường cho hàng công bằng Sturridge, thay Kalou và Malouda bằng Anelka và Kakuta trong hiệp 2 thì mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.

Tuy nhiên, nếu đổ hết trách nhiệm cho hàng công thì cũng không đúng bởi 3 cầu thủ chơi kém nhất của Chelsea ở trận này lại nằm ở hàng thủ: Ramires, Terry và Bosingwa. Nếu thủ môn Cech không xuất sắc cứu thua trong một tình huống sút xa của Zubar ở phút thứ 4 hay cú đá phạt của Hunt ở phút 71 không đưa bóng dội xà thì Chelsea sẽ còn thua đậm hơn nữa.

Trần Tôn