Chelsea dạo bước ở Cúp Liên đoàn Anh

Đôi nét về Cúp Liên đoàn Anh - Capital One Cup * Cúp Liên đoàn Anh (League Cup) ra đời từ năm 1960. Khác với Cup FA cho phép cả các đội nghiệp dư tham gia, Cúp Liên đoàn Anh chỉ dành cho các đội đang chơi tại 4 hạng đấu chuyên nghiệp là Ngoại hạng Anh, hạng Nhất, League One và League Two. * Bắt đầu từ năm 1982, nhằm thu hút các nhà tài trợ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho phép Cúp Liên đoàn Anh được đổi sang tên của nhà tài trợ chính. Bởi thế, tính đến nay, giải đấu đã mang 7 tên khác nhau: Milk Cup (một công ty sữa, 1982-1986), Littlewoods Challenge Cup (một công ty bán lẻ, 1986-1990), Rumbelows Cup (cũng là một công ty bán lẻ, 1990-1992), Coca-Cola Cup (nước giải khát, 1992-1998), Worthington Cup (bia, 1998-2002), Carling Cup (một nhãn hiệu bia của tập đoàn Molson Coors, 2002-2012) và trong vòng 5 năm tới giải đấu sẽ mang tên Capital One Cup.



* Capital One là tập đoàn tài chính có trụ sở tại Mỹ, đã niêm yết trên sàn chứng khoán New York, với tổng doanh thu hàng năm lên đến hơn 16 tỷ USD và có gần 30.000 nhân viên. * Ngoài thành phần tham dự, thể thức thi đấu ở Cúp Liên đoàn Anh còn có một vài điểm khác biệt nữa so với Cúp FA. Tại Cúp Liên đoàn Anh, các đội đấu loại trực tiếp nhưng chỉ diễn ra một trận duy nhất chứ không phải trải qua hai lượt đi và về. Nếu trong hai hiệp chính không phân định được thắng bại, các đội buộc phải đá luôn hiệp phụ hoặc sút luân lưu.



Đến bán kết, các đội lại phải đá 2 trận như bình thường trên sân của mỗi đội và chung kết thì quay trở về với hình thức ban đầu là đá chỉ một trận.