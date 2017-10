Chelsea lấy lại ngôi đầu

Trước đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu, “The Blues” dễ dàng áp đặt lối chơi và dội một cơn mưa bàn thắng vào mành lưới của Stoke City, trong đó Kalou lập hat-trick, Lampard (2 bàn), Malouda và Sturridge (đều ghi 1 bàn).

Chiến thắng có thể còn đậm hơn nếu Drogba, Kalou và Malouda không phung phí nhiều tình huống ngon ăn khác. Trận thắng này giúp đội chủ sân Stamford Brigde vượt lên và qua mặt M.U 1 điểm (80 so với 79). Với kết quả như trên, cuộc cạnh tranh chức vô địch giữa Chelsea và M.U càng thêm gay cấn. HLV Carlo Ancelotti của Chelsea cho rằng đội của ông sẽ tự quyết định chiếc cúp vô địch mùa này với mục tiêu lớn nhất là phải vượt qua Liverpool ở vòng 37.

Trong khi đó, Liverpool (62 điểm) tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vào tốp 4 khi thắng đậm Burnley 4-0, trong khi Aston Villa bám sát Tottenham (cùng có 64 điểm, nhưng Aston Villa thi đấu nhiều hơn 1 trận) sau khi thắng Birmingham 1-0. Everton nuôi hy vọng mong manh kiếm 1 suất dự Europa League bằng trận thắng Fulham 2-1.

Ở Serie A, AS Roma bất ngờ thất thủ 1-2 trước Sampdoria ngay trên thánh địa của mình nên chỉ có 71 điểm, buộc phải trả lại ngôi đầu cho Inter Milan (73 điểm). Sampdoria vươn lên vị trí thứ 4, đồng thời làm cho trận thắng của Juventus trước Bari (3-0) ít ý nghĩa, do khoảng cách giữa 2 đội vẫn là 6 điểm (60 so với 54) trong khi Serie A còn 3 vòng đấu.

Tại La Liga, Sevilla bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 4 của Mallorca (hòa Malaga 1-1) sau khi bại trận trước Getafe 3-4. Ở Bundesliga, Hamburg dường như dồn hết tâm trí vào trận lượt về bán kết Europa League với Fulham vào giữa tuần này, nên thất bại ê chề 1-5 trước Hoffenheim. Ngay sau trận thua Hoffenheim, ban lãnh đạo CLB Hamburg quyết định sa thải HLV Labbadia, đồng thời đưa trợ lý HLV Ricardo Moniz lên nắm đội. Trong khi đó, Marseille giữ vững ngôi đầu giải VĐQG Pháp với trận thắng Saint-Etienne 1-0, hơn Auxerre (thắng Toulouse 3-0) 5 điểm.

Tây Nguyên