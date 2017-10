Chelsea, M.U hụt bước

Trong hiệp 1, Chelsea không thể lên bóng vì hàng tiền vệ của họ để mất thế trận vào tay đội chủ nhà. Việc thiếu vắng cả Lampard lẫn Benayoun vì chấn thương khiến tuyến giữa của Chelsea chơi thiếu sáng tạo. Cả Stephane Ireland và John Carew đều có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Petr Cech.

Không có tiền đạo Didier Drogba và Kalou vì chấn thương, HLV Ancelotti phải sử dụng 3 cầu thủ người Pháp trên hàng công là Kakuta, Anelka và Malouda. Việc sử dụng Anelka làm trung phong không phát huy hiệu quả do tiền đạo này không thuộc mẫu hoạt động tích cực như Drogba. Thống kê trong hiệp 1, Chelsea chỉ có 1 cú sút về phía khung thành Aston Villa, chưa khi nào Chelsea tấn công nghèo nàn trong hiệp 1 như vậy.

Trong hiệp 2, HLV Ancelotti đã buộc phải rút Kakuta ra sân để đưa Zhirkov vào thay. Nhờ sự có mặt của cầu thủ người Nga, các đợt tấn công từ hai cánh của Chelsea trở nên biến hóa hơn và họ tìm được cách tiếp cận với khung thành thủ môn Friedel. Tuy nhiên, các tiền đạo của Chelsea vẫn chưa đủ sắc sảo để ghi bàn. Cơ hội tốt nhất của Chelsea là cú đánh đầu của trung vệ Ivanovic phút 76 nhưng bóng chạm cột dọc. Ngoài ra, Anelka cũng một lần khiến bóng chạm xà của đội chủ nhà. Bên phía Aston Villa, dù có ít cơ hội trong hiệp 2 nhưng họ cũng một lần làm rung cột dọc Chelsea. Tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác, tân binh West Brom tiếp tục gây bất ngờ khi cầm hòa M.U tại Old Trafford. Dù bị M.U dẫn trước 2 bàn ngay trong 25 phút đầu tiên nhưng thầy trò nhà Roberto Di Matteo chỉ mất 10 phút đầu hiệp 2 để san bằng tỷ số. Điều đáng nói là cả hai bàn của đội khách đều do các cầu thủ M.U biếu. Bàn rút ngắn tỷ số phút 50 do hậu vệ Patrice Evra phản lưới nhà, còn bàn san bằng 2-2 phút 55 là sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Van der Sar. Thủ môn người Hà Lan này đã mắc lỗi sơ đẳng trong khi đón đường tạt của Chris Brunt và để bóng rơi xuống đất, tạo điều kiện cho Somen Tchoyi ghi bàn dễ nhất trong sự nghiệp.

Sau trận, HLV Alex Ferguson bình luận: “Cần phải tha thứ cho Ewin Van der Sar. Đó là một lỗi không thể tin trong sự nghiệp của Van der Sar. Một trận đấu đáng vứt đi của chúng tôi. Trong hiệp 1, đáng ra M.U phải ghi được 4-5 bàn”. Có thể M.U đã tận dụng tốt hơn các cơ hội trong hiệp 1 nếu họ có Rooney nhưng HLV Ferguson lại cho tiền đạo này ngồi ghế dự bị. Rooney chỉ được đưa vào sân 20 phút cuối và điều này khiến người ta càng có lý do để nghi ngờ có rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai thầy trò.

Arsenal đã lội ngược dòng trên sân nhà để thắng Birmingham 2-1. Mọi thứ sẽ là hoàn hảo nếu tiền vệ Wilshere không nhận thẻ đỏ trực tiếp phút cuối trận vì vào bóng ác hiểm với Zigic. Chính HLV Wenger của Arsenal cũng cho rằng thẻ đỏ với Wilshere là xứng đáng. Tottenham cũng bám sát Arsenal và M.U bằng chiến thắng 2-1 trước Fulham.

Anh Tú