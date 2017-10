Chelsea ngược dòng hạ Atletico Madrid trên đất Tây Ban Nha

Pha lập công của Michy Batshuayi ở phút cuối cùng trận đấu đã giúp Chelsea gieo sầu cho Atletico ngay trong lần đầu tiên ra mắt sân mới Wanda Metropolitano. Tình huống tỏa sáng của Batshuayi (người vào thay Alvaro Morata ở phút 82) là phần thưởng cho màn trình diễn đầy ấn tượng của đoàn quân thầy trò HLV Antonio Conte mặc dù bị Antoine Griezmann chọc thủng lưới ở cuối hiệp 1. Trong khi đó, Morata (cựu tiền đạo của Real Madrid) trở lại thủ đô Madrid để ám ảnh Aletico với một bàn thắng giúp “The Blues” rời Tây Ban Nha với 3 điểm.

Chelsea nhập cuộc khá tốt khi kiểm soát thế trận. Trong lần thứ 2 mùa này ra sân do phải điều trị chấn thương mắt cá chân từ hồi tháng 6, Eden Hazard chính là nhân tố khuấy đảo hàng thủ của Atletico trong những phút đầu tiên. Chelsea suýt nữa chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng nếu không có pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Jan Oblak (Atletico) sau cú đánh đầu hiểm hóc của Morata ở phút 24. Trong khi đó, trước thế trận bị kiểm soát, HLV Diego Simeone của Atletico buộc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 4-4-2 yêu thích của mình sang 4-3-3 và lập tức mang lại hiệu ứng tích cực bằng bàn thắng mở tỷ số.

Trước giờ nghỉ giải lao 5 phút, chủ nhà được được hưởng một quả phạt 11m sau tình huống hậu vệ David Luiz phạm lỗi với Angel Correa trong vòng cấm địa. Chân sút người Pháp Griezmann đã không bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi mở tỷ số cho chủ nhà trên chấm 11m. Ở những phút còn lại của hiệp 1, kết cục cho Atletico có lẽ sẽ khác nếu những cơ hội làm bàn của Koke và Saul Niguez không bị cản phá bởi thủ thành Thibaut Courtois (Chelsea). Đó cũng được xem là bước ngoặt của trận đấu giúp đội bóng đến từ London thực hiện cú ngược dòng trong hiệp 2.

Chelsea khởi đầu hiệp 2 với thế trận như hiệp đầu nhưng chỉ có điều khác là họ chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Phút 60, chân sút người Tây Ban Nha Morata tiếp tục thăng hoa trong màu áo của đội chủ sân Stamford Bridge với một tình huống đánh đầu ghi bàn được kiến tạo bởi Hazard, gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Đội khách vẫn duy trì thế trận lấn lướt sau đó và tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng những pha dứt điểm của Morata đều không thành công. Tuy nhiên, người vào sân thay tiền đạo người Tây Ban Nha là Batshuayi đã làm được khi sút thủng lưới Atletico từ đường chuyền của Marcos Alonso ở phút cuối cùng trận đấu, khép lại cuộc ngược dòng thành công với chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Chiến thắng ấn tượng ở Madrid giúp Chelsea tiếp tục giữ vị trí đầu bảng C với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Ngược lại, với thất bại thứ 2 trong 24 trận trên sân nhà ở đấu trường Champions League dưới thời HLV Simone, Atletico đang có thấy những dấu hiệu bất ổn khi đứng vị trí thứ 3 với 1 điểm. Ở trận đấu còn lại bảng C, AS Roma vượt qua chủ nhà Qarabag FK ngay trên đất Azerbaijan với tỷ số 2-1 nhờ công của Konstantinos Manolas (phút 7) và Edin Dzeko (phút 25). Trận thắng này giúp đội bóng thủ đô nước Ý vươn lên vị trí thứ 2 với 4 điểm.

