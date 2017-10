Chelsea - Tottenham: 'The Blues' khóa cựa 'Gà trống'

Chuỗi 6 trận toàn thắng ở Premier League, đặc biệt là không để thủng lưới một lần nào, đã giúp Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng, nhưng chỉ với một điểm cách biệt trước Liverpool và Man City. Do vậy, cuộc đón tiếp Tottenham tại sân Stamford Bridge vào rạng sáng 27.11 (theo giờ VN) là trận đấu mà đội bóng của HLV Antonio Conte phải thắng nếu muốn bảo vệ thành quả mà họ đã giành được.

“Phải tập trung” và “sẵn sàng”

Chelsea có 3 lợi thế rất lớn so với Tottenham trước khi 2 đội chạm trán nhau trong trận derby London. Thứ nhất, họ đang rất hưng phấn và có nguyên một tuần để chuẩn bị cho trận đấu này trong khi Tottenham vừa trải qua cảm giác đầy thất vọng do bị loại ra khỏi Champions League sau thất bại trước AS Monaco (1-2) hồi giữa tuần. Thứ hai, chấn thương và án treo giò đang tàn phá hàng phòng ngự của Tottenham. Và thứ ba, “The Blues” chưa một lần bại trận trước “Spurs” tại sân Stamford Bridge trong khuôn khổ giải vô địch Anh kể từ năm 1990.

Tuy nhiên, HLV Conte lại cho rằng đây là một trận đấu hoàn toàn khác, ở một giải mà Tottenham là đội duy nhất bất bại, nên nỗi muộn phiền ở Champions League sẽ không ảnh hưởng đến họ. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng mỗi trận đấu đều khác nhau, sau khi thất bại trước Leverkusen, Tottenham đã chơi một trận rất tốt trước Arsenal (1-1) nên vì lý do này, tôi biết chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn với một đội bóng mạnh. Đây là trận derby đặc biệt cho cả hai đội và vì lý do này, đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời”.

Sẽ tuyệt vời hơn nếu chiến thắng thuộc về Chelsea bởi HLV Conte luôn đánh giá rất cao Tottenham khi “họ có một HLV tuyệt vời, các cầu thủ tài năng, một đội hình rất trẻ”, “có thể gây khó khăn cho mọi đội bóng ở giải đấu này” và “có thể chiến đấu đến cùng để giành danh hiệu”. Do vậy, ngoài việc sẽ tiếp tục tung ra sân đội hình quen thuộc, ông còn cảnh báo các cầu thủ của mình là “phải tập trung” và “sẵn sàng” để đối phó với sức ép dữ dội và tốc độ trong tấn công vốn là sở trường của Tottenham.

Sự cảnh báo đó là không thừa bởi qua trận thắng 1-0 trước Middlesbrough, hàng phòng ngự của Chelsea đã để lộ ra những khoảng trống chết người mà nếu không kịp thời chấn chỉnh điều đó, họ sẽ phải trả giá đắt trước những cầu thủ tấn công nguy hiểm của Tottenham như Harry Kane, Christian Eriksen, Dele Alli, Son Heung Min...

Chắp vá hàng thủ

Để chắp và hàng phòng ngự, HLV Pochettino có thể đẩy Jan Vertonghen ra cánh trái để cho Kevin Wimmer đá cặp với Eric Dier ở trục phòng ngự trung tâm. Hoặc giữ nguyên cặp Vertonghen - Dier bằng cách bố trí Kieran Trippier chơi ở cánh trái. Và cuối cùng là giải pháp sử dụng hàng phòng ngự 3 người, với Dier - Wimmer - Vertonghen, mà họ đã chơi khá thành công trong trận hòa 1-1 với Arsenal tại sân Emirates.

Thế nên, dù HLV người Argentina vẫn cho rằng 26 năm không thắng tại sân Stamford Bridge “là một động lực lớn cho cá nhân tôi và cũng phải cho các cầu thủ” thì việc chắp và hàng thủ kể trên sẽ hoàn toàn bất lợi cho Tottenham trong nỗ lực đối phó với những ngôi sao tấn công của Chelsea như Diego Costa, Eden Hazard và Pedro, chưa kể đối thủ của họ còn có khả năng chuyển rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Không ai nghi ngờ về việc Tottenham sẽ đến sân Stamford Bridge với quyết tâm duy trì thành tích bất bại của họ ở Premier League nhưng một khi HLV Pochettino cho rằng “Spurs” sẽ phải đối mặt với “một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất ở châu Âu” thì có lẽ cơ hội thành công của họ sẽ không cao, nếu như không muốn nói là không thể.

Tình hình nhân sự Chelsea: Hậu vệ John Terry và tiền vệ John Obi Mikel đều không ra sân vì vẫn còn gặp rắc rối với chấn thương. Tottenham: Tiền vệ Erik Lamela và 2 hậu vệ Ben Davies, Toby Alderweireld vắng mặt vì chấn thương trong khi một hậu vệ khác là Danny Rose bị treo giò.

Lịch sử đối đầu - Chelsea và Tottenham đã gặp nhau 48 lần Premier League, Chelsea thắng 25 trận, Tottenham thắng 4. - Chelsea đã bất bại trong 20 lần gần đây nhất đón tiếp Tottenham trên sân nhà ở mọi giải. - Lần gần đây nhất mà Chelsea bại trận trước Tottenham trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League cách đây đã 26 năm, thua 1-2 vào ngày 10.2.1990.

Nam Khang