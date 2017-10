Chelsea - Tottenham: Trận chiến cho tương lai

Bất kể còn hay hết cơ hội vô địch, thì Tottenham vẫn phải chơi một trận ra trò với kình địch cùng thành phố Chelsea vào rạng sáng mai trong trận derby London.

Cả Chelsea và Tottenham đều phải quyết chiến vì tương lai của mình - Ảnh: AFP

Đây còn là trận chiến cho tương lai, vì Tottenham sau một mùa bóng thành công và đang xây dựng một sân vận động mới hoành tráng, hẳn rất muốn chứng tỏ vị thế đang lên của mình là bằng vai phải lứa với các đối thủ lớn ở thủ đô London lâu nay như Chelsea hay Arsenal.

Tottenham cũng vừa thành công khi giữ chân HLV Mauricio Pochettino đến năm 2021. Hơn nữa, chiến thắng tại Stamford Bridge cũng giúp Tottenham chính thức bỏ lại sau lưng chuỗi kết quả đáng buồn mỗi khi gặp Chelsea tại sân này là thua tới 17 trận và hòa 8.

Do đó, hơn lúc nào hết, Tottenham cần đánh bại Chelsea để giữ hy vọng và tạo vị thế cho mùa giải tới. So sánh giữa dàn ngôi sao của Tottenham và Chelsea hiện cũng có nhiều khác biệt. Phía Tottenham là những ngôi sao do họ đào tạo như Kyle Walker, Danny Rose, Eric Dier, Dele Alli, Harry Kane… luôn chơi bóng với khát khao mạnh mẽ và được truyền lửa từ tài cầm quân của HLV Pochettino.

Hazard (10) chưa chắc sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea - Ảnh: AFP Hazard (10) chưa chắc sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Chelsea với những ngôi sao đắt giá như Fabregas, Oscar, Eden Hazard, Diego Costa… sớm thỏa mãn với thành công, đã sa sút không phanh và mùa tới chưa chắc những ngôi sao này sẽ ở lại với “The Blues”.

Dù thế nào, Chelsea cần giữ vị thế của mình trước khi được tân HLV Conte tái thiết ở mùa tới, nên họ vẫn phải thi đấu hết mình. Trong khi đó, Tottenham vắng 2 trụ cột là Dier (chấn thương) và Dele Alli (thụ án treo giò 3 trận) đến hết giải. Ở lượt đi, hai đội hòa nhau 0-0.

Giang Lao