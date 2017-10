Chelsea trở lại Champions League với chiến thắng 6 sao

Tờ Guardian thẳng thắn đánh giá Qarabag không có "cửa" nào so với Chelsea trong cuộc đối đầu này. Họ là đội bóng vô danh, không được nhiều người biết đến. Trong khi đó, chủ nhà "The Blues" sở hữu lực lượng vượt trội hơn đối thủ rất nhiều. Do đó, việc Chelsea dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ không có gì bất ngờ.

Trong bối cảnh phải đá 7 trận trong 21 ngày, điều này đồng nghĩa HLV Conte phải xoay tua đội hình để tránh lâm vào cảnh học trò bị quá tải. Trước Qarabag, ông thầy người Ý cất Alvaro Morata và David Luiz trên ghế dự bị, còn Pedro, Cesar Azpilicueta và N’Golo Kanté chỉ thi đấu khoảng 1 giờ đều lần lượt được rút ra sân.

Cách sử dụng nhân sự này rất hợp lý bởi Chelsea vào cuối tuần phải đá với Arsenal. Ngoài ra, trước một đội bóng tý hon của Azerbaijan thì không việc gì phải tung ra sân đội hình cực mạnh. Trận này, nhiều tân binh của "The Blues" như Zappacosta, Bakayoko tỏa sáng, họ có cho mình những bàn thắng và các pha kiến tạo.

Trong khi đó, Pedro, Azpilicueta và Batshuayi (cú đúp) cũng điền tên lên bảng tỷ số dành cho người ghi bàn. Bàn còn lại của Chelsea là do Maksim Medvedev đá phản lưới nhà.

Sau trận đấu, HLV Conte cảm thấy rất phấn khích. Ông đã thành công với chiêu bài xoay tua đội hình. Điều này giúp Chelsea tiết kiệm sức lực tối đa cho cầu thủ. Ngoài ra, nhiều gương mặt trên ghế dự bị cũng cảm thấy được tin tưởng nhiều hơn.

"Đây là khởi đầu rất thành công, một khởi đầu hoàn hảo cho chúng tôi khi trở lại Champions League. Tôi nhìn ra rất nhiều điều tích cực sau trận đấu này. Chelsea ghi được nhiều bàn thắng, kết thúc 90 phút mà không để thủng lưới", HLV Conte nói.

Về màn trình diễn của tân binh Zappacosta, tác giả 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, HLV Conte tấm tắc dành lời khen cho cậu học trò. Ông nói: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Zappacosta rất hiểu phong cách và triết lý bóng đá tôi xây dựng cho CLB. Anh ấy đã cho thấy mình sẵn sàng thi đấu. Thật sự không dễ để thay đổi cũng như thích nghi với một CLB mới chỉ trong 1 tuần, tuy nhiên Zappacosta đã có câu trả lời rất tốt".

Ở trận đấu còn lại tại bảng C, AS Roma và Atletico Madrid cầm hòa nhau không bàn thắng. Với các kết quả này, Chelsea tạm đứng đầu bảng và có ưu thế trong cuộc đua được dự đoán là sẽ rất quyết liệt.

Đức Trường