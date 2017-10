“Chết” ở phút bù giờ

Đau, hẳn những ai là fan của Man City đều phải cảm nhận như vậy. May mắn, dĩ nhiên thắng 1-0 ở phút bù giờ cuối cùng vận may đã một lần nữa đứng về phía M.U.

Nếu xét thông số kỹ thuật, M.U là đội chơi lấn lướt hơn. Thời gian giữ bóng của họ chiếm 56% so với 44% phía đội chủ nhà Man City. Số cú sút về phía cầu môn, M.U cũng vượt trội, với 15 lần so với 9 của Man City. Thêm nữa, M.U cũng chiếm... cảm tình của người hâm mộ hơn, bởi số lần uy hiếp khung thành trong hiệp 1.

Tôi đã quyết định xếp Scholes chơi rất gần hàng tiền đạo và đã được đền đáp_Sir Alex Ferguson (Sky Sports)

Tôi đã quyết định xếp Scholes chơi rất gần hàng tiền đạo và đã được đền đáp_

Song, nếu công bằng một chút, kết quả hòa sẽ hợp lý hơn. M.U có 15 cú sút về phía khung thành Shay Given, nhưng chỉ có 3 lần trúng mục tiêu. Còn Man City có 9, nhưng đã hết 4 cơ hội rất rõ rệt. Và nếu hợp lý hơn, Man City phải được hưởng một quả penalty, sau khi Gary Neville đã quét chân Barry (ngã) trong vòng cấm.

Còn nếu nói cơ hội rõ rệt, có lẽ là tình huống xảy ra ở phút 84, sau sai lầm của thủ môn Van der Sar, trung vệ Vidic phải lấy thân mình để cứu thua trước hàng loạt cú sút của các cầu thủ chủ nhà.

Trong số cầu thủ Man City có mặt trên sân, Bellamy là người chơi xuất sắc nhất. Trong hiệp một, hầu như Man City tập trung bóng qua cánh trái, nơi tiền đạo người Xứ Wales án ngữ và không ít lần anh này đã loại Valencia, rồi Neville trong những pha đua tốc độ. Rất may (cũng lại may) cho M.U, đêm qua Carlos Tevez đã có trận đấu kém nhất so với 3 lần đối đầu M.U trước đây. Tevez gần như không có một pha phối hợp nào tạo cơ hội tốt cho Adebayor ở phía trong, chẳng những vậy, bản thân anh cũng không có một cú sút nguy hiểm về phía khung thành Van der Sar.

Wayne Rooney thì có thể hiểu và tha thứ được, khi 74 phút trên sân chỉ có một lần chộp được cơ hội ngon ăn, nhưng sút chệch cột dọc. Sir Alex quyết định để Rooney ra sân trận này, mang yếu tố “ép vía” Man City nhiều hơn là tìm cơ hội từ anh.

Kênh ESPN đã chọn hậu vệ Patrice Evra là cầu thủ xuất sắc nhất trận không bởi anh là người chơi xông xáo nhất bên phía M.U. Ngoài đường chuyền dọn cỗ cho Paul Scholes thảnh thơi bật cao đánh đầu đem lại chiến thắng chung cuộc cho M.U, Evra cũng đã có công lớn trong việc hỗ trợ với Evans “bắt chết” Adebayor.

3 điểm từ trận derby thứ 142, M.U tiếp tục nuôi hy vọng cho cuộc đổi ngôi với Chelsea. Và với việc Man City thất bại, cuộc đua cho vị trí thứ 4 càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Lĩnh Nam