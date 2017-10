Chia điểm với AC Milan, Napoli lỡ cơ hội giành ngôi đầu Serie A

Sự mất tập trung của hàng thủ đã khiến Napoli đánh rơi chiến thắng trong cuộc tiếp AC Milan trên sân nhà San Paolo ở vòng 26 Serie A diễn ra rạng sáng nay (23.2, giờ Việt Nam).

Cả AC Milan và Napoli đều phung phí cơ hội trong hiệp 2 - Ảnh: AFP Cả AC Milan và Napoli đều phung phí cơ hội trong hiệp 2 - Ảnh: AFP

Do Juventus bị Bologna cầm chân với tỷ số hòa 0-0 ở vòng đấu này, điều đó tạo ra cơ hội lớn cho Napoli giành lại vị trí đầu bảng. Ở vòng 25, Napoli đã thất bại 0-1 trước Juventus. Tuy nhiên, đối thủ AC Milan của Napoli hôm nay lại đang có phong độ ổn định khi mới thua một trận trong từ đầu năm 2016 và không hề dễ bị bắt nạt.Trận này, Napoli với lợi thế sân nhà tỏ ra lấn lướt so với AC Milan. Họ có bàn dẫn trước do công Lorenzo Insigne ở phút 39. Nhưng một phút thiếu tập trung nơi hàng thủ đã mở ra cho đội khách thời cơ tìm bàn gỡ. Họ cũng không từ chối "sự hiếu khách" của chủ nhà khi Giacomo Bonaventura làm tung lưới Pepe Reina trước giờ nghỉ, qua đó, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.