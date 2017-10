“Chích chòe” sập bẫy

Còn nếu muốn tìm trận thua trên sân nhà gần nhất của “The Blues” trước đối thủ này thì phải quay lại thời điểm cuối năm 1986, khi Chelsea thất thủ với tỷ số 1-3. Rõ ràng Stamford Bridge luôn là nỗi ám ảnh đối với “Chích chòe” suốt gần 1/4 thế kỷ qua mà chưa có dấu hiệu gì cho thấy điều đó sẽ kết thúc vào rạng sáng mai, khi Newcastle đến làm khách của Chelsea trong khuôn khổ vòng 3 Carling Cup.

Newcastle thiếu sự ổn định

Nhận định như vậy là do Newcastle chưa có được sự ổn định thật sự về mặt phong độ. Họ có thể bại trận trước một đối thủ cũng vừa mới thăng hạng như Blackpool (0-2) ngay trên sân nhà nhưng sau đó lại tạo nên một chiến thắng vang dội trên sân Goodison Park của Everton (1-0). Hoặc sau trận đại thắng 6-0 trước Aston Villa thì Newcastle phải chạy trối chết mới giành lại được 1 điểm từ tay của Wolves (1-1). Có thể điều đó xuất phát từ việc HLV Chris Hughton hầu như chưa khi nào có được đội hình mạnh nhất do những ca chấn thương của Danny Guthrie, Danny Simpson, Steven Taylor, Dan Gosling và Leon Best.

Nếu đó là sự thật, Newcastle sẽ chẳng có nhiều hy vọng trong chuyến viếng thăm sân Stamford Bridge vào rạng sáng mai vì trong lúc chấn thương của Guthrie, Simpson và Taylor đang bình phục thì lại đến phiên thủ môn số 1 Steve Harper dính chấn thương trong trận thắng Everton 1-0 hồi cuối tuần qua còn hậu vệ phải James Perch bị treo giò. Perch đã đi vào lịch sử Premier League với tư cách là cầu thủ đầu tiên liên tục dính thẻ vàng trong 5 trận đầu của mùa bóng và điều đó có nghĩa là anh đã nhận đủ 5 thẻ vàng để phải vắng mặt ở trận gặp Chelsea.

Ngoài những sự vắng mặt kể trên, HLV Hughton sẽ mang đến Stamford Bridge một đội hình rất mạnh với sự trở lại của Best cùng khả năng xuất hiện lần đầu tiên dưới màu áo Newcastle của trung vệ Sol Campbell. Trong khung thành, Tim Krul sẽ thay thế vị trí của thủ môn Harper còn Ole Soderberg sắm vai trò dự bị. Mặt khác, cũng có thông tin cho rằng ông Hughton sẽ điền tên những cầu thủ ít được thi đấu trong thời gian qua như Tavernier, Kadar; Donaldson, Vuckic, Ferguson, Lovenkrands, Ameobi và Ranger vào đội hình xuất phát.

Cơ hội cho cầu thủ trẻ

Thế nhưng, dù xuất quân với đội hình nào thì Newcastle cũng sẽ khó lòng làm nên chuyện trước Chelsea, thậm chí kể cả khi HLV Carlo Ancelotti không sử dụng những cầu thủ xuất sắc nhất cho trận đấu này. Theo thông tin mới nhất, Frank Lampard đã trở lại tập luyện nhưng ông Ancelotti sẽ không mạo hiểm sử dụng anh ở trận đấu không có nhiều ý nghĩa này. John Terry cũng đang bình phục nên anh cùng các cầu thủ trụ cột như Didier Drogba, Florent Malouda, Nicolas Anelka, Ashley Cole, Michael Essien, Petr Cech… sẽ được ông Ancelotti để dành cho trận đấu quan trọng với Man City vào cuối tuần này.

Theo trang goal.com, nhiều khả năng đội hình xuất phát của Chelsea ở trận gặp Newcastle vào rạng sáng mai sẽ như sau: Turnbull - Bruma, Alex, Ivanovic, Van Aanholt - Zhirkov, Ramires, Benayoun - Kakuta, Sturridge, Borini. Nếu đúng như vậy thì cũng chẳng có gì bất ngờ vì đó là một đội hình khá mạnh được pha trộn giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ. Nghĩa là ông Ancelotti không hề có ý định “buông” Carling Cup và lại càng không muốn phải hứng chịu thất bại để ảnh hưởng đến sự hưng phấn của toàn đội trước trận đánh lớn vào cuối tuần này. Do vậy, không loại trừ khả năng “Chích chòe” sẽ khó thoát khỏi cái bẫy Stamford Bridge từng khiến họ khốn khổ trong suốt gần 25 năm qua.

Trần Tôn