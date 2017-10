'Chicharito nào' sẽ đối đầu với M.U?

Khi mọi trang bìa của báo chí thể thao Mexico đều đồng loạt đăng ảnh Javier "Chicharito" Hernandez và chiếc áo M.U, giới hâm mộ Guadalajara thật sự ngỡ ngàng. Tiền đạo mới 22 tuổi ấy đã thật sự được mời đến Old Trafford? Ông nội Chicharito, từng khoác áo đội tuyển Mexico tại World Cup 1954, nói ông hoàn toàn không biết gì về việc cháu mình chuyển sang M.U, thậm chí sau khi đã biết thì ông cũng đành thốt lên: "Không thể tin được".

Vậy mà, ở nơi đang sẵn có Wayne Rooney, Michael Owen, Dimitar Berbatov, Chicharito vẫn ghi được 13 bàn và ra sân trong trận chung kết Champions League, ngay mùa đầu tiên! Anh đoạt giải Sir Matt Busby Player Of The Year - giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng tại M.U, do giới hâm mộ bình chọn.

Người ta đã xem bản hợp đồng mua Chicharito là một trong những thành công cuối cùng trên thị trường chuyển nhượng của HLV Alex Ferguson. Nhưng khi Louis Van Gaal đến Old Trafford, ông lập tức đẩy Chicharito sang Real Madrid theo hình thức cho mượn. Ở mùa kế tiếp thì Van Gaal bán hẳn Chicharito cho Leverkusen. Chicharito chia tay M.U kể cả khi anh đã khoác áo đội này ở vòng play-off Champions League. M.U thắng Brugge 4-0 (chung cuộc 7-1), nhưng Chicharito lại trượt chân khi sút phạt đền vào cuối trận và đưa bóng ra ngoài. Cái nhìn ngao ngán của Van Gaal và thái độ chia sẻ của Ryan Giggs đã được đặc tả trên truyền hình trong khoảnh khắc ấy.

Giữa Ferguson và Van Gaal, M.U do David Moyes huấn luyện. Chicharito chủ yếu ngồi ghế dự bị dưới thời Moyes. Nhưng đấy là "siêu dự bị". Anh thường xuyên ghi bàn khi được vào sân. Trên thực tế, Chicharito là một trong 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau khi vào sân từ ghế dự bị, trong cả lịch sử Premier League. Tóm lại, chỉ riêng ở M.U thôi, đấy đã là "những Chicharito" khác nhau rồi.

Sau 2 mùa bóng khá thành công tại Bundesliga, Chicharito trở lại Premier League dưới màu áo West Ham. Thật trớ trêu: đối thủ của Chicharito ngay vòng khai mạc lại chính là đội bóng cũ M.U. Ngay sẽ ghi bàn ngay tại Old Trafford, trong cuộc tái ngộ nhiều cảm xúc này?

M.U bây giờ đã khác hẳn thời Ferguson, như mọi người đã biết. Phần mình, Chicharito ở tuổi 29 dĩ nhiên cũng khác quá xa so với lúc anh gia nhập M.U cách đây 7 năm. Đừng nói đôi bên đã hiểu nhau. Thậm chí, như đã nêu trên, bản thân Chicharito khi còn khoác áo M.U đã quá khác nhau giữa các "triều đại" khác nhau rồi. Chỉ có thể khẳng định một điều: bây giờ, một tiền đạo chỉ cao 1,75m như Chicharito gần như chắc chắn sẽ không có chỗ trên hàng công M.U, gồm những gã khổng lồ cao trên 1,90m!

Sở dĩ Chicharito thường ghi bàn trong tư cách cầu thủ dự bị ở M.U là vì anh có lối chơi khá tự nhiên, không gò ép vào kỷ luật chiến thuật. Khi một tiền đạo dự bị được tung vào sân thì đấy thường là hoàn cảnh đội bóng đã bế tắc với "kế hoạch A". Bài bản chuẩn bị sẵn không còn phát huy tác dụng, và đấy là lúc phải trông cậy vào những khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. Chicharito ít khi phối hợp. Anh chơi "đơn thân độc mã", xoay trở nhanh gọn trong chỗ chật và tận dụng cơ hội ngẫu nhiên rất tốt. Anh càng bị xem thường thì càng dễ tỏa sáng. Đấy là đặc điểm đáng lưu ý trước khi chờ xem cuo65cso tài thú vị giữa Chicharito và đội bóng cũ M.U.

Ngũ Viên