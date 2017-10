Chiếm lại ngôi đầu

Rạng sáng qua, Inter đã giành lại được ngôi đầu bảng Serie A sau khi đánh bại Juventus 2-0 ở trận đấu sớm nhất của vòng 34. Nhờ được thi đấu hơn người kể từ phút 37 (tiền vệ Sissoko của Juventus bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng), Inter đã có hai bàn thắng nhờ công của Maicon (phút 76) và Eto’o (phút 90+2). Chiến thắng này của Inter tạo nhiều sức ép lên trận derby della Capitale giữa AS Roma và Lazio tại sân Olimpico vào đêm nay.

Đang có trong tay chuỗi 23 trận bất bại ở Serie A kể từ đầu tháng 11.2009 cho đến nay, AS Roma buộc phải thắng để giành lại ngôi đầu bảng. Đây là trận đấu được xem là khó khăn nhất đối với họ trong chặng đường còn lại (5 trận) hướng đến bục đăng quang.

Không may cho AS Roma là Lazio đã kịp tìm lại chính mình trong thời gian gần đây (5 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng). Đó là chưa kể trong 3 lần gần đây nhất làm khách tại sân Olimpico, AS Roma đều thảm bại dưới tay Lazio. Tuy nhiên, điều quan trọng là HLV Ranieri sẽ có được đội hình mạnh nhất cho trận đấu quan trọng này trong khi người đồng nghiệp Reja ở Lazio thì lại không thể sử dụng Dabo, Meghni, Manfredini, Foggia, Matuzalem và Bizzarri vì chấn thương.

Với mục tiêu giành trọn 3 điểm, AS Roma buộc phải chơi tấn công và mọi hy vọng sẽ được đặt lên đôi chân của bộ ba Totti, Toni và Vucinic. Ngược lại, nhiều khả năng Lazio sẽ chơi phòng ngự phản công thông qua sơ đồ 3-4-2-1 với hy vọng sẽ kiếm được ít nhất 1 điểm. Do đó, AS Roma cũng cần phải củng cố lại hàng phòng ngự để đối phó với những pha đánh úp của đối phương. Tuy nhiên, một khi cơ hội truất phế sự thống trị của Inter đang mở ra trước mắt, AS Roma sẽ biết làm thế nào để không phụ lòng những người đang chờ đợi một sự thay đổi mang tính bước ngoặt ở Serie A mùa này.

Tỷ lệ cược Atalanta - Fiorentina: Atalanta chấp đồng nửa, thua 8.

Bari - Napoli: Napoli chấp đồng nửa, thua 8.

Parma – Genoa: Parma chấp đồng nửa.

Sampdoria - AC Milan: đồng banh, đồng kèo.

Udinese - Bologna: Udinese chấp nửa trái, thua 8.

Lazio - Roma: Roma chấp nửa trái, thua 9. (Theo: AsianBookie)

Trần Tôn