Chiều sâu đội hình đưa Juventus tới gần Scudetto

Không tính trận gặp Barca tại Champions League hồi giữa tuần, Higuain đã ghi 6 bàn trong 3 trận gần đây. Vòng trước, anh lập cú đúp nhấn chìm Chievo. Còn trong trận vừa qua, tiền đạo người Argentina ghi 2 bàn trước đội chót bảng Pescara. Đây cũng là pha lập công thứ 23 mùa này của cựu sao Real Madrid.



Từ những thắng lợi "Bà đầm già" có được gần đây, dễ nhận thấy chiều sâu đội hình đang giúp đại diện thành Turin bay cao. Khi Paulo Dybala, sát thủ hạ sát Barca tại Champions League, im hơi lặng tiếng, đội bóng đã có Higuain. Ở Champions League, ngôi sao Argentina mới ghi 3 bàn, những về lại Serie A thì mọi đội bóng đều ngán ngại anh.

Trong khi đó, vị trí thứ 2 AS Roma nắm giữ đang bị Napoli đe dọa. Tiếp Atalanta trên sân nhà, đại diện thủ đô chỉ có được kết quả hòa 1-1. Còn ở trận đấu diễn ra muộn sau đó, Napoli nhấn chìm Udinese 3-0. Kết quả này khiến AS Roma bị Juventus nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm 80 so với 72), đồng thời họ chỉ hơn Napoli 2 điểm.