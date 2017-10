Có hay không Rooney?

Do đó, điều quan trọng nhất đối với ông Fabio Capello vào lúc này là phải giải quyết rốt ráo vấn đề nhân sự để từ đó mới có thể đề ra lối chơi phù hợp cho trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai tại Basel. Có câu, người ta sẽ không thay đổi một đội hình chiến thắng, nhưng ông Capello sẽ phải thay đổi ít nhất một vị trí so với đội hình đã đánh bại Bulgaria 4-0 hồi cuối tuần qua. Do trung vệ Michael Dawson dính chấn thương nên ông sẽ chọn lựa giữa Phil Jagielka, Matthew Upson, Gary Cahill và Joleon Lescott cho hai vị trí ở “trái tim” hàng phòng ngự. Theo dự đoán, nhiều khả năng cặp trung vệ của đội tuyển Anh trong trận đấu này sẽ là Jagielka - Cahill.

Trên hàng công, bài toán Wayne Rooney cũng phức tạp không kém. Sau scandal ngủ với gái mại dâm mà báo chí Anh vừa khui ra, liệu Rooney có còn đủ tâm trí để phục vụ cho “Tam sư”? Liệu ông Capello có đủ dũng cảm để sử dụng một cầu thủ đang dính chàm? Dĩ nhiên, Rooney đã cùng các đồng đội bay sang Basel nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông Capello. Nếu Rooney có mặt, anh sẽ tiếp tục giữ vai trò hộ công ngay phía sau Jermain Defoe, người đã tiếp tục hoãn lại ca phẫu thuật để cùng đội tuyển Anh lên đường chinh phục Basel. Nếu Rooney vắng mặt, cả hai tiền đạo còn lại là Carlton Cole và Darren Bent đều không có khả năng chơi hộ công nên nhiều khả năng đội tuyển Anh sẽ phải thay đổi lối chơi. Trong số các tuyển thủ Anh hiện nay, Steven Gerrard là người duy nhất thích hợp với vai trò hộ công, nhưng chắc hẳn ông Capello sẽ không mạo hiểm thay đổi một tuyến tiền vệ đang hoạt động khá tốt.

Thụy Sỹ mất quân

Thụy Sỹ cũng có cùng một nỗi lo như đội tuyển Anh khi chấn thương đã cướp đi của họ một số cầu thủ chủ chốt là Philippe Senderos, Johan Djourou, Hakan Yakin, Tranquillo Barnetta và Mario Eggimann. Bên cạnh đó, tiền đạo Marco Streller vẫn đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, còn thủ môn Diego Benaglio cũng có thể vắng mặt để ở nhà chăm sóc người vợ vừa mới hạ sinh cho anh đứa con đầu lòng. Chưa hết, Alexander Frei - chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của đội tuyển Thụy Sỹ với 40 bàn thắng - lại không có được sự ổn định về mặt tâm lý do bị các CĐV nhà la ó, chế diễu sau khi anh sút hỏng quả phạt đền trong trận giao hữu với đội tuyển Úc (0-0) hồi cuối tuần qua.

Tuy nhiên, có lẽ không nên dựa vào đó để cho rằng “Schweizer Nati” hiện nay chẳng còn chút hình nào của đội tuyển duy nhất từng đánh bại nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha ở VCK World Cup 2010. Bởi ngoài Marco Woelfli, Steve von Bergen, Reto Ziegler và Xherdan Shaquiri được xem là những sự thay thế lý tưởng cho các cầu thủ vắng mặt thì đội tuyển Thụy Sỹ vẫn còn có ông Ottmar Hitzfeld, vị HLV người Đức luôn biết cách giải quyết những tình huống khó khăn theo hướng tích cực. Đó là chưa kể đến lợi thế sân nhà, nơi đã từng giúp “Schweizer Nati” tích lũy những điểm số cần thiết để giành quyền góp mặt ở các VCK World Cup 2006, 2010 và EURO 2004.

Như thường lệ, Thụy Sỹ sẽ xuất phát với sơ đồ 4-4-2 và chơi thiên về phòng ngự - phản công hơn là tấn công. Lối chơi đó của đội chủ nhà có thể gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự chắp vá của đội tuyển Anh, nhưng trên hết họ cần phải ra sức bảo vệ cho khung thành của thủ môn Benaglio (hoặc Woelfli) trước nỗi khát khao ghi bàn của Defoe, Rooney, Gerrard, Theo Walcott và James Milner.

Trong quá khứ, Thụy Sỹ chỉ đánh bại Anh có 3 lần trong 11 trận đấu trên sân nhà (còn lại là 1 trận hòa, 7 thua) nhưng điều đó cũng có nghĩa là “Schweizer Nati” vẫn có quyền hy vọng một khi trọng tài người Ý Nicola Rizzoli chưa nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Thế nhưng, nếu đội tuyển Anh giải quyết được vấn đề nhân sự, cách tốt nhất là Thụy Sỹ đừng nên nghĩ đến việc giành trọn 3 điểm.

Bulgaria - Montenegro: Sau trận thua 0-4 ở Anh, Bulgaria trở về Sofia để tiếp Montenegro, đội bóng có được chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales ở trận ra quân. Bulgaria và Montenegro từng xếp chung bảng ở vòng loại World Cup 2010. Khi đó, Bulgaria thắng 1 hòa 1 với Montenegro. Trong lần gặp gỡ trên sân nhà, Bulgaria thắng 4-1 song đội hình hiện tại của HLV Stanimir Stoilov không còn Dimitar Berbatov. Stoilov buộc phải thú nhận sau trận thua đậm Anh rằng đội bóng của ông vẫn rất nhớ chân sút của M.U, người giã từ đội tuyển quốc gia vào tháng 5. Bulgaria không gây được nhiều ấn tượng với thành tích 4 trận thua trong 5 trận gần nhất. Do đó, người hâm mộ Bulgaria đã quay lưng với đội tuyển và LĐBĐ nước này đã phải kêu gọi CĐV đến sân để ủng hộ đội bóng trong trận gặp Montenegro. Bulgaria sẽ thiếu vắng 2 trụ cột là Chavdar Yankov và Stanislav Manolev, những người bị chấn thương ở trận gặp Anh. Trong khi đó, HLV Zlatko Kranjcar có một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, Kranjcar cho biết mục tiêu của ông và các học trò là kiếm được 1 điểm trong trận này. S.D

Trần Tôn