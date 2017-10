Chờ các nhà vô địch ra oai

Nếu không thắng trong trận thứ 3, khả năng đương kim vô địch bị loại tại vòng bảng rất cao. Atletico không có ý buông giải đấu đem lại cho họ vinh quang. Tiền vệ Merida khẳng định: “Trận gặp Rosenborg là trận đầu tiên trong 4 trận được coi như chung kết của Atletico tại giải đấu này và chúng tôi cần phải thắng. Chúng tôi sẽ nhập cuộc thật mạnh mẽ và chỉ nghĩ đến một điều là giành chiến thắng.

Nếu chơi đúng đẳng cấp, Atletico sẽ giành chiến thắng”. Sau những trận chơi không thành công, Atletico đã có dấu hiệu phục hồi và vừa giành chiến thắng 2-0 trước Getafe để leo lên vị trí thứ 5 ở giải trong nước. Nhưng Rosenborg cũng không dễ bị bắt nạt khi có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và đang dẫn đầu ở giải Na Uy.

Zenit, đội bóng vô địch UEFA Cup 2008 sẽ tiếp Hajduk của Croatia trên sân nhà. Vị thế của Zenit lúc này rất tốt khi họ đã thắng 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Nếu tính từ tháng 11 năm ngoái đến giờ, đội bóng thành phố St.Petersburg mới thua 1 trận trên sân của Auxerre hồi tháng 8. Trong 4 trận gần đây, Zenit thắng cả 4, ghi 15 bàn và tiền đạo Kerzhakov đóng góp 6 bàn.

Hiện cựu tiền đạo của Sevilla cũng là người ghi bàn hàng đầu tại Europa League với 3 bàn thắng. Về phía Hajduk, họ vẫn có phong độ tốt tại giải Ukraine nhưng tại đấu trường châu Âu, các cầu thủ Hajduk non nớt hơn nhiều so với Zenit. Trong 8 trận làm khách tại UEFA Cup, Hajduk chỉ thắng khi đá vòng sơ loại thứ nhất với các đối thủ vô danh. Porto, đội đoạt UEFA Cup 2003 (thời do Mourinho dẫn dắt) phải xuống chơi tại vòng bảng Europa League năm nay. Các mùa trước, Porto là gương mặt quen thuộc ở vòng bảng Champions League.

Xuống sân chơi này, Porto nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng việc thắng 2 trận trước Rapid Vienna và CSKA Sofia. Thử thách lớn nhất đến với Porto vào đêm nay khi họ phải làm khách trên sân Besiktas. Hiện Besiktas cũng có 2 trận thắng tại vòng bảng Europa League và họ có lợi thế được chơi trên chảo lửa Inonu. Năm 2007, Porto đã thắng Besiktas 1-0 trên đất Thổ.

Nhật Minh