Chờ cái kết đẹp cho vòng loại World Cup 2014

(TNO) Cho đến thời điểm này (ngày 20.11), vòng chung kết (VCK) World Cup 2014 đã có tổng cộng 30/32 đội giành vé chính thức. Hai suất còn lại gần như chắc chắn đã thuộc về Uruguay và Mexico.

Tuyển Pháp giành vé dự VCK World Cup 2014 sau khi tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Ukraine - Ảnh: Reuters

Vòng đấu play off khu vực châu Âu lượt về đã kết thúc rạng sáng nay với nhiều kết quả bất ngờ. Trong đó, đáng kể nhất là màn lội ngược dòng của tuyển Pháp trước Ukraine, đối thủ mà Les Bleus từng để thua 0-2 ở trận lượt đi.

30 đội bóng đã giành quyền dự VCK World Cup 2014 Châu Âu (13 đội): Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Ý, Anh, Bỉ, Thụy Sỹ, Bosnia, Nga, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Croatia

Châu Phi (5 đội): Bờ Biển Ngà, Nigeria, Cameroon, Ghana, Algeria

Châu Á (4 đội): Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran

Nam Mỹ (5 đội): Brazil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador

CONCACAF (3 đội): Mỹ, Costa Rica, Honduras

Chính nhờ một số sai lầm của trọng tài, Những chú gà trống Gauloise đã vượt qua đội đồng chủ nhà của VCK Euro 2012 - Ukraine với tỷ số 3-0 trên sân nhà, qua đó giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 3-2.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Thụy Điển bằng chiến thắng kịch tính 3-2 ngay tại Solna trong trận lượt về. Chung cuộc, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã giành vé tới Brazil với tổng tỷ số 4-2.

Ngoài 2 tấm vé trên, loạt trận play off khu vực châu Âu đêm qua còn xác định thêm 2 gương mặt nữa là Croatia (thắng Iceland 2-0) và Hy Lạp (hòa Romania 1-1 nhưng thắng chung cuộc với tỷ số 4-2).

Như vậy, khu vực châu Âu đã ngã ngũ với 13 gương mặt sẽ góp mặt ở Brazil mùa hè năm sau gồm Tây Ban Nha, Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Nga, Pháp, Bồ Đào Nha; Thụy Sỹ; Bỉ, Bosnia Herzegovina, Croatia và Hy Lạp.

Ở khu vực Nam Mỹ, cùng với chủ nhà Brazil, các ông lớn khác như Argentina, Colombia, Chile và Ecuador cũng đã sớm giành vé đến VCK. Và nhiều khả năng vào ngày mai tuyển Uruguay sẽ nối gót.

Tuyển Uruguay kết thúc vòng loại khu vực Nam Mỹ xếp thứ 5 và buộc phải đấu tranh play off với đại diện của châu Á Jordan.



Uruguay gần như đoạt suất đến Brazil - Ảnh: Reuters

Mặc dù đây là lần thứ 4 liên tiếp Uruguay phải tranh vé vớt cho VCK World Cup, nhưng với ưu thế hơn đối thủ về mọi mặt như truyền thống, thành tích thi đấu hay lực lượng hiện tại, cánh cửa tới Brazil đang mở ra rất rộng với thầy trò HLV Oscar Tabarez. Đặc biệt là sau chiến thắng 5-0 ngay tại Jordan ở lượt đi hồi tuần trước.

Chuyển sang khu vực lân cận, khu vực Bắc Trung Mỹ Caribê - CONCACAF, từ sớm cũng đã xác định 3 chiếc vé chính thức gồm Mỹ, Costa Rica và Honduras. Và có sự trùng hợp khá thú vị (với khu vực Nam Mỹ) là sắp tới, đại diện phải thi đấu vòng play off, tuyển Mexico cũng gần như chắc chắn nối gót đến Brazil.

Trong trận lượt đi vòng play off với New Zealand (châu Đại Dương), tuyển Mexico đã quật ngã đội khách 5-1 và gần như chắc chắn đoạt vé. 13 giờ trưa nay, Mexico sẽ thi đấu trận lượt về tại New Zealand.

Khu vực châu Á cũng đã xác định 4 tấm vé vào thẳng VCK là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Iran, toàn những gương mặt quen thuộc.



Algeria cũng vừa giành vé vào sáng 20.11 - Ảnh: Reuters

Muộn nhưng cũng đã có cái kết đẹp thuộc về khu vực châu Phi. Tuần trước khu vực lục địa đen mới xác định được 3 gương mặt là Nigeria, Bờ Biển Ngà và Cameroon, nhưng sau một tuần, sáng nay cũng đã xác định tiếp 2 gương mặt khác gồm Ghana và Algeria giành quyền đến VCK.

Vào ngày 6.12, tại Bahia (Brazil), FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết World Cup 2013. Xếp hạng hạt giống được căn cứ vào vị trí các đội trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10.2013.

Theo đó, 8 đội hạt giống sẽ gồm Tây Ban Nha (đương kim vô địch thế giới), Brazil (chủ nhà), Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Thụy Sỹ. Suất hạt giống còn lại sẽ phụ thuộc vào việc Uruguay (đang xếp hạng 6 thế giới) có giành vé dự vòng chung kết hay không. Nếu không, Hà Lan sẽ được đôn lên thay thế, song khả năng này gần như không thể xảy ra.

Lĩnh Nam