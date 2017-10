Chờ Drogba

Dự đoán Brazil và Slovakia thắng dễ CHDCND Triều Tiên được xem là đội bóng có lối chơi khó chịu, họ có tinh thần rất cao nên sẽ đá áp sát quyết liệt. Nhưng đội hình Brazil có quá nhiều cầu thủ đẳng cấp, chỉ cần Kaka tỏa sáng cũng sẽ giúp đội bóng Nam Mỹ khống chế thế trận. Brazil sẽ thắng 2 bàn cách biệt (2-0 hoặc 3-1). Tương tự ở trận Slovakia gặp New Zealand, do New Zealand quá yếu nên Slovakia sẽ thắng dễ. Tôi dự đoán Slovakia thắng 2-0. HLV Trần Bình Sự Bờ Biển Ngà sẽ thua nếu thiếu Drogba Tôi cho rằng, đây sẽ là một trong những trận kịch tính nhất trong lượt đầu tiên của vòng bảng nếu Bờ Biển Ngà không thiếu Drogba. Hơn nữa, dẫn dắt Bờ Biển Ngà lại là Eriksson - tôi không mấy tin tưởng vào cựu HLV tuyển Anh này. Trong khi đó, Bồ Đào Nha luôn chơi bóng phối hợp nhỏ khéo léo, chủ yếu tấn công bằng những quả đánh biên, cộng với tầm hoạt động rất rộng của Ronaldo, nên sẽ thắng 2 - 1. HLV Triệu Quang Hà