Chủ nhà chiếm ưu thế

Đầu tiên phải kể đến chiến thắng 7-2 của Trung Quốc (TQ) trước Lào. Nhưng đây lại là chiến thắng không dễ dàng vì Lào đã chơi hiệp đầu rất hay và bất ngờ dẫn trước chủ nhà đến 2-0 do Vongchiengkhon ghi phút thứ 4 và Phaphouvain ghi phút 31. Tình thế đó buộc TQ phải dồn lên tấn công dữ dội nhưng phải đến cuối hiệp 1 họ mới gỡ được 1-2 do Yang Xu ghi. Tuy nhiên vào hiệp 2, Lào xuống sức và trước sức ép dồn dập của TQ, họ đã để thua thêm 6 bàn nữa do Yangxi ghi thêm 2 bàn, Chen Tao và Hao Junin mỗi người ghi 2 bàn.

Một trận đấu cũng rất hay và có nhiều bàn thắng là Singapore thắng Malaysia 5-3. Mohd Sali đưa đội bóng của HLV Rajagobal vượt lên dẫn trước ngay phút thứ nhất trên thánh địa của Singapore. Nhưng với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, Singapore không khó khăn để ghi liền 4 bàn do Duric, Qiu Li, Mustafic Faruhdin và Shi Jiayi. Sau khi Yaha và Mohd Sali rút ngắn còn 3-4 thì Duric đã ấn định tỷ số 5-3 ở phút 81 cho Singapore.

Các kết quả khác: Thái Lan chỉ thắng Palestine 1-0, Li-băng thắng Bangladesh 4-0, Uzbekistan thắng Kyrgyztan 4-0.

T.K