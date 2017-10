Chủ nhà Vương quốc Anh nằm ở bảng dễ thở

(TNO) Ngày 24.4 (giờ VN), ban tổ chức Olympic London 2012 đã tiến hành tổ chức lễ bốc thăm môn bóng đá tại sân vận động Wembley.

Theo kết quả bốc thăm, đội bóng đá nam chủ nhà Vương quốc Anh rơi vào bảng đấu khá dễ thở. Ngược lại, đội nữ chủ nhà lại rơi vào bảng khá khó khăn.

Cụ thể, đội tuyển Olympic Vương quốc Anh là đội hạt giống trong vai trò đội chủ nhà, sẽ nằm ở bảng A gồm có Senegal, UAE và Uruguay. Đội bóng của HLV Stuart Pearce sẽ chơi các trận đấu đầu tiên với Senegal tại Old Trafford vào ngày 26.7.

Ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng là Tây Ban Nha nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Honduras và Morocco.

Do nhà vô địch Olympic 2008 là Argentina không vượt qua được vòng loại, nên Brazil được chọn là hạt giống ở bảng C với Ai Cập, Belarus và New Zealand ở bảng B. Bảng C gồm các đội Mexico, Hàn Quốc, Gabon và Thụy Sỹ.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ sẽ có 12 đội được chia thành 3 bảng. Đội chủ nhà rơi vào bảng đấu nặng ký, gồm Brazil, New Zealand, Cameroon.

Còn nhà đương kim vô địch thế giới Nhật Bản nằm ở bảng B cùng với Canada, Thụy Điển, Nam Phi. Đội tuyển Mỹ, giành huy chương vàng ở Olympic 2008 nằm ở bảng C cùng Pháp, Colombia, CHDCND Triều Tiên.

Kết quả cụ thể Bóng đá nam

Bảng A: Vương quốc Anh, Senegal, UAE, Uruguay

Bảng B: Mexico, Hàn Quốc, Gabon, Thụy Sỹ

Bảng C: Brazil, Ai Cập, Belarus, New Zealand

Bảng D: Tây Ban Nha, Nhật Bản, Honduras, Morocco Bóng đá nữ

Bảng A: Vương quốc Anh, New Zealand, Cameroon, Brazil

Bảng B: Nhật Bản, Canada, Thụy Điển, Nam Phi

Bảng C: Mỹ, Pháp, Colombia, CHDCND Triều Tiên

