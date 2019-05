Chủ tịch giải La Liga đòi cấm Man City thi đấu ở Champions League

Theo đó, ông Tebas cho rằng nguồn tài chính của các CLB như Man City hay PSG (Pháp) đều được “rót” từ các ông chủ Ả Rập và không phải có được từ lợi nhuận qua các hoạt động kinh doanh bóng đá thông thường.

Từ đó, các CLB này rõ ràng được hậu thuẫn tài chính rất lớn từ những tổ chức do nhà nước điều hành, và họ hoàn toàn không lo bị thiếu tiền hoạt động lẫn chi tiêu mua sắm cầu thủ thoải mái để đạt mục đích giành danh hiệu.

“Vì thế, khi Man City hay PSG mua một cầu thủ bằng nguồn tiền được lấy lên từ các mỏ dầu (ám chỉ từ các ông chủ Ả Rập ở vùng vịnh), thì chẳng ai có thể cạnh tranh được với họ”, ông Tebas nói trong một cuộc hội thảo về kinh doanh bóng đá ở London, Anh mới đây.

Cũng theo ông Tebas: “Đây đều là những hoạt động qua mặt Luật công bằng tài chính bằng nhiều trò ma mãnh. Nhiều năm trước đã xảy ra, và nay vẫn tiếp tục”.

Hiện 2 CLB Man City và PSG đều đang bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) điều tra vì những nghi ngờ có gian lận tài chính, khi nhận những nguồn tiền không minh bạch từ các ông chủ Ả Rập thông qua các hợp đồng tài trợ mờ ám. Trong đó, Man City đang đối mặt án phạt cấm tham dự cúp châu Âu, cụ thể là Champions League trong vòng 1 năm và quyết định sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần tới.

Ông Tebas cho rằng: “UEFA cần phải cấm Man City, cũng như phải cấm luôn PSG dự Champions League. Bởi vì, những hành động gian lận liên tiếp của các CLB này đang huỷ hoại bóng đá. Trong đó, nguy hiểm nhất là đẩy giá chuyển nhượng cầu thủ như hiện nay tăng kỷ lục, buộc các CLB phải tăng chi phí để giữ chân cầu thủ của mình nếu không muốn bị cuỗm mất. Từ đó, đẩy gánh nặng chi phí gia tăng khiến các CLB rất dễ đi vào đường cùng là phá sản.

Thậm chí, các CLB giàu tiềm lực như Juventus, Real Madrid hay Bayern Munich hiện cũng phải tăng chi phí để giữ chân cầu thủ ngôi sao của mình, nếu không thì Man City hay PSG đều dễ dàng lấy đi.

Do đó, nếu không ngăn chặn điều này bằng những án phạt thật nặng, thì ngành kinh doanh bóng đá chắc chắn bị thiêu rụi và môn thể thao bóng đá sẽ sớm lụi tàn, do chỉ còn tập trung vào các CLB do nhà nước điều hành, không còn thị trường thực sự để các CLB kinh doanh bóng đá”.

Hồi năm 2017, khi Man City cũng bị điều tra vi phạm Luật công bằng tài chính, ông Tebas cũng lên tiếng tố cáo những điều này và bị ban lãnh đạo “Man xanh” doạ kiện ra toà vì tội vu cáo. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện chìm xuồng. Nhưng nay một lần nữa Man City bị điều tra và ông Tebas tiếp tục đưa ra những tố cáo còn mạnh mẽ hơn, cùng gây áp lực cho UEFA phải cấm CLB này.

Ông Tebas nói thêm: “Với những diễn biến mới nhất, rõ ràng Man City đã vi phạm. Một án phạt cho họ là điều dứt khoát phải có. Lần này thì họ chẳng có gì doạ lại tôi, vì thực tế sự gian lận đã diễn ra nhiều năm nay rồi”.

Giang Lao