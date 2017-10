Chủ tịch LĐBĐ Đài Loan bị điều tra vì đặt cược tuyển quốc gia thua

(TNO) Bóng đá châu Á vừa rúng động sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đài Loan (CTFA) bị điều tra về việc đặt cược một khoản tiền cực lớn vào cửa tuyển quốc gia thua Brunei ở vòng loại World Cup 2018. Tuyển Đài Loan chính là đối thủ của tuyển Việt Nam ở bảng F giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2018.

Tuyển Đài Loan gây nghi ngờ khi thua Brunei - Ảnh chụp màn hình Youtube Tuyển Đài Loan gây nghi ngờ khi thua Brunei - Ảnh chụp màn hình Youtube

Theo nguồn tin từ Next Magazine phiên bản tiếng Trung Quốc, vị Chủ tịch CTFA Lin Cheng-yi bị cáo buộc đặt cược số tiền lên đến 1 triệu USD ở nhiều công ty cá cược khác nhau với cửa đặt tuyển Đài Loan thua trong trận lượt đi trận đấu giai đoạn 1 vòng loại World Cup 2018 ngay trên sân nhà.



Theo đó, ở trận đấu diễn ra tại Kaohsiung vào ngày 12.3, tuyển Đài Loan bất ngờ thua Brunei với tỷ số 0-1 với một sai lầm của thủ thành Adi Said, trong khi hàng công liên tục bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn đến khó hiểu. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Đài Loan đã thể hiện sự nhỉnh hơn với chiến thắng 2-0 để đi tiếp với tổng tỷ số 2-1.



Nguồn tin từ Next Magazine cho hay trước trận lượt đi, ông Lin đã yêu cầu HLV tuyển quốc gia không cho các cầu thủ chủ chốt ra sân, trong đó có chân sút gốc Thổ Nhĩ Kỳ Onur Dogan. Chân sút này sau đó được ra sân trong trận lượt về và ghi bàn thắng quyết định giúp Đài Loan đi tiếp.



Theo tờ Taipei Times, ông Lin đắc cử chức Chủ tịch CTFA vào năm 2013 và sẽ phải bị chất vấn xung quanh cáo buộc nói trên. Trong một tuyên bố của mình, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết những nguồn tin tử phương tiện truyền thông rất đáng xem xét và họ sẽ theo dõi những diễn biến của cuộc điều tra.



Tuyển Đài Loan hiện xếp hạng 179 trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam ở bảng F tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2018 cùng với các đội bóng khác là Iraq, Thái Lan và Indonesia.

Tây Nguyên