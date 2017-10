Chưa thi đấu, CĐV Feyenoord đã nổi giận với M.U

Phải đến hơn 1 tháng nữa thì Feyenoord mới gặp “Quỷ đỏ” ở trận đấu lượt về ở vòng bảng Europa League tại Old Trafford. Nhưng cho đến thời điểm này, người hâm mộ của đội bóng Hà Lan đã làm căng.

Cụ thế, Manchester United chỉ cung cấp khoảng 3.100 vé cho người hâm mộ đội khách. Trong khi đó, sức chứa của sân Old Trafford là hơn 75.000 chỗ ngồi. Do vậy, người hâm mộ của Feyenoord tỏ ra vô cùng bất bình và tức giận.

“Gã khổng lồ” ở Hà Lan, đội bóng đã đánh bại M.U với tỷ số 1-0 ở lượt đi đang hy vọng, Manchester United có thể cung cấp thêm vé cho đội khách để có nhiều người hâm mộ Feyenoord được xem trận đấu này. Tuy nhiên, ban quản lý Old Trafford đã quyết định sẽ không thay đổi vì vấn đề an ninh.

“Feyenoord đã được cấp 3.100 vé để đến xem trận Manchester United. Đó là kết quả của cuộc đàm phán được tổ chức tại Manchester giữa các đại diện của M.U, Feyenoord, cảnh sát Rotterdam và các khu đô thị,

"Manchester United đã được UEFA cho phép để làm giảm suất của người hâm mộ Feyenoord từ 3.800 xuống 3.100 vì lý do an ninh. Manchester United không thể đảm bảo trật tự, an toàn công cộng nếu họ tăng công suất vì cơ sở hạ tầng trong và xung quanh sân vận động không thể đảm bảo. Manchester United và cảnh sát Manchester khuyến cáo các fan Feyenoord không đi đến Anh nếu không có vé”, Daily Mail dẫn thông báo trên trang web chính thức của Feyenoord..

Được biết, hàng ngàn người hâm mộ Hà Lan đã đặt vé máy bay để đến Anh vào tháng tới. Họ đã rất thất vọng khi biết được số lượng vé bán ra. Đội bóng cũng đã làm hết khả năng cho phép để thuyết phục Manchester United tăng số lượng vé. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn khăng khăng khẳng định, 3.100 là tổng số vé dành cho Feyenoord.

