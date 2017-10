Chung kết Champions League: An ninh nghiêm ngặt từ London đến Cardiff

Ngay từ sân bay Heathrow ở London, bầu không khí đã bắt đầu sôi động khi xuất hiện cổ động viên các nước, đặc biệt của Ý và Tây Ban Nha, mang theo biểu ngữ và mặc trang phục của “Kền kền trắng” và “Bà đầm già Turin” cười nói rôm rả.

Có CĐV mặc áo trước ngực là hình Ronaldo to tướng, sau lưng lại là cái tên Isco; có người còn hóa trang hệt như Zidane với cái đầu bóng lưỡng. Một tifosi tên Luca Antonioni nói: “Chúng tôi muốn nói với các fan Real hãy đợi đấy bởi tài năng của Buffon sẽ chặn đứng họ”. Khi chúng tôi hỏi sao họ không bay thẳng đến Cardiff mà đi qua ngõ thủ đô của Anh thì một CĐV đến từ Madrid bảo: “Chúng tôi muốn tạo cơn sốt đường bộ từ London đến Bristol, sát biên giới với Xứ Wales.

Chúng tôi hẹn nhau tập kết tại đây rồi đi sang Cardiff, vừa đi vừa ca hát diễu hành. Ngoài ra, chọn đi qua London, chúng tôi cũng bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ với nước Anh và muốn cho thế giới thấy sau vụ khủng bố tại Manchester Arena, các cổ động viên và những người yêu hòa bình trên thế giới vẫn đoàn kết, siết chặt tay nhau cùng với nước Anh chống lại cái ác”.

Do đó nên dù chỉ là điểm trung chuyển nhưng London đã đón rất nhiều du khách từ các nơi đổ về xem trận chung kết Champions League, trong đó có gần 30 cổ động viên VN là đại lý và nhà phân phối theo lời mời của Công ty HVBL. Do lượng người đổ về rất đông, chính phủ Anh đã quyết định siết chặt và tăng cường an ninh cho du khách ngay từ London và đảm bảo an ninh cho đến Bristol. Cái hay của người Anh là họ không khoa trương, không cắt cử cảnh sát đứng dày đặc ở sân bay cũng như trên các ngả đường đến các khu công cộng, nhưng camera an ninh được gắn để theo dõi chặt mọi ngõ ngách. Không hề có sự lục soát hay hỏi han các CĐV vào Anh, nhưng mọi người đều có cảm giác và biết mình đang được bảo vệ một cách tối đa. Đâu đó cũng có lực lượng an ninh đứng gác và giám sát nhưng tất cả đều lịch sự và nhã nhặn, mỉm cười đón cổ động viên một cách thân thiện.

Một cổ động viên đến từ Tây Ban Nha cho biết: “Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thông báo sẽ đảm bảo an toàn tối đa cho các CĐV đến xem trận đấu. Họ cũng cho biết đã nhận được sự cam kết từ phía chính phủ và an ninh của Xứ Wales lẫn Anh là sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để CĐV “cháy” hết mình với trận đấu và góp phần làm nên trận chung kết Champions League hay nhất, hấp dẫn nhất trong lịch sử”.

Còn báo chí Anh cho biết ngoài các lực lượng an ninh bảo vệ như mọi khi, chính quyền Xứ Wales tăng cường thêm hơn 2.000 cảnh sát chống khủng bố tuần tra bảo vệ mọi vị trí trọng yếu bên trong, trên mái vòm và quanh sân Thiên niên kỷ ở TP.Cardiff, nơi diễn ra trận đấu. Dự kiến sẽ có hơn 200.000 du khách đến dự các hoạt động và xem trận chung kết Champions League. Ngoài số khán giả có mặt xem trực tiếp trong sân, thì phần lớn sẽ tụ tập ở vịnh Cardiff và các khu vực ở sông Taff, cũng như khu vực cổ động viên (fan zone) để xem trực tiếp trận đấu trên các màn ảnh khổng lồ. Các khu vực này sẽ bị lực lượng an ninh “đóng cửa” khoanh vùng bảo vệ và kiểm tra chặt chẽ mọi người đến xem.

Do lượng cổ động viên đến TP.Cardiff quá đông nên đã gây “cháy” phòng khách sạn, đẩy giá phòng rẻ nhất cũng tăng tới 1.000 bảng/đêm. Chính vì vậy, nhiều du khách phải chọn ở lại các Bristol và Birmingham (Anh) và đi tàu cao tốc đến Cardiff xem trận đấu rồi quay về lại sau 23 giờ đêm (theo giờ địa phương).



Quang Tuyến

(từ Bristol, Anh)