Chung kết Champions League: Chết đi, sống lại

May mắn không tự đến Chelsea không phải vô địch nhờ may mắn hay là định mệnh bởi thực tế họ đã lên ngôi nhờ vận dụng chiến thuật rất hợp lý và thi đấu với cái đầu lạnh, chắt chiu mọi cơ hội. Dù Bayern nắm giữ gần 60% thời gian cầm bóng và có tới 35 cú sút (Chelsea chỉ 9), nhưng tỷ lệ sút trúng khung thành chỉ đạt 23%, trong khi Chelsea sút ít hơn lại đạt đến 33%. Robben sút nhiều nhất bên phía Bayern (15), nhưng cũng chỉ có 6 lần đúng hướng khung thành. Còn Drogba của Chelsea sút 5 lần, 2 trúng mục tiêu và đã ghi 1 bàn trong các cơ hội đó. Hai người hùng mang lại hạnh phúc cho Chelsea chính là thủ môn Petr Cech khi đón đúng hướng 6 quả phạt đền trong cả trận và cản phá thành công được 3 quả. Còn Drogba trở thành “hung thần” của đối phương trong các trận chung kết khi anh ghi 9 bàn trong cả 9 trận chung kết thi đấu cùng Chelsea từ trước đến nay. Drogba cũng được UEFA chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Còn CĐV thì chọn thủ môn Cech. Đây cũng là lần đầu tiên Bayern để thua trong các loạt sút luân lưu 11 m. Theo HLV Heynckes tiết lộ, nhiều cầu thủ Bayern bỗng nhiên đánh mất sự tự tin và từ chối sút 11 m, do đó thủ môn Manuel Neuer mới nhận sút ở lượt thứ 3 và Olic, Schweinsteiger căng thẳng sút hỏng. Trước đây, đội tuyển Đức từng thắng tuyển Anh 2 lần sau các loạt sút 11 m ở bán kết World Cup 1990 và Euro 1996. Vì vậy việc Chelsea thắng lại khiến báo chí Anh xem như một cuộc “trả thù” ngọt ngào. (G.L)