Chung kết Champions League: Lịch sử gọi tên Inter

Hai bàn thắng của Diego Milito chia đều cho hai hiệp đã giúp Inter trở thành nhà vua mới của bóng đá châu Âu sau 45 năm chờ đợi, lập cú ăn ba lần đầu tiên trong lịch sử CLB, đồng thời giúp ông Mourinho trở thành vị HLV thứ ba, sau hai ông Happel và Hitzfeld, đoạt được Cúp C1/Champions League với hai CLB khác nhau.

Rạng sáng qua, Inter đã làm nên lịch sử theo đúng phong cách đã đưa họ đến với trận chung kết Champions League mùa này: phòng ngự - phản công. Do đó, chẳng có gì lạ khi Inter giữ bóng (34% so với 66% của Bayern) và thực hiện cú dứt điểm (9 so với 13) ít hơn đối phương mà cuối cùng vẫn giành được chiến thắng. Cả hai bàn thắng của Inter đều xuất phát từ những đợt phản công và được thực hiện theo cách hết sức đơn giản.

Phút 35, thủ môn Julio Cesar phát bóng sâu xuống phần sân của Bayern, Milito dùng đầu chuyền cho Sneijder và tiền vệ người Hà Lan đáp lại bằng một pha kiến tạo không thể tốt hơn để Milito băng lên ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Phút 70, Eto'o có bóng từ giữa sân và nhanh chóng chuyền bóng chếch sang cánh trái cho Milito lao lên. Tiền đạo người Argentina dấn vào khu vực 16m50 của Bayern, vượt qua Van Buyten và sút bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Butt ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Inter.

Thậm chí, cách phòng ngự của Inter trong trận đấu này cũng khá đơn giản mà vẫn bảo vệ được nguyên vẹn mành lưới nhà. Họ không dựng xe buýt trước khung thành, cũng chẳng chơi thô bạo mà chủ yếu chỉ đánh chặn và phong tỏa các hướng lên bóng của Bayern, đặc biệt là ở bên cánh trái, nơi Robben vẫn tỏ ra là một mũi khoan nguy hiểm. Nhờ vậy, Robben hầu như không thể tạo ra được vị trí thuận lợi để dứt điểm như khi đối mặt với các hàng phòng ngự của Fiorentina, M.U hay Lyon.

"Tôi đã đi vào lịch sử Inter. Tôi không muốn nói gì nhiều nữa, bởi nếu nói thì tôi sẽ khóc, mà tôi lại chẳng muốn như thế".



HLV Jose Mourinho

Bayern chơi khá tốt và có những thời điểm họ lấn lướt đối thủ. Những người yêu mến Bayern có thể tiếc nuối vì cú dứt điểm dội chân thủ môn Cesar của Mueller ở phút 46 hay cú sút của Robben ở phút 65 cũng bị thủ môn này xuất sắc cản phá, bởi chỉ cần một trong hai tình huống đó dẫn đến bàn thắng thì có thể kết quả trận đấu đã khác. Tuy nhiên, nếu nghĩ như thế thì họ đã quên mất rằng lẽ ra trận đấu đã được định đoạt trong hiệp 1 nếu như Sneijder thành công trong pha đối mặt với thủ môn Butt ở phút 43, hoặc nếu thủ môn này không kịp đẩy bóng qua xà sau cú dứt điểm của Pandev ở phút 47.

Bayern cũng có thể tiếc vì trọng tài Webb đã không cho họ hưởng một quả phạt đền trong tình huống bóng chạm tay Maicon ở hiệp 1, nhưng cũng phải thừa nhận các cầu thủ Bayern đã không thể vượt qua được chính mình, dù đã nỗ lực không ngừng. Thậm chí kể cả khi HLV Van Gaal lần lượt tung hai tiền đạo Klose và Gomez vào sân trong hiệp 2 thì cũng không thể cứu vãn được tình thế.

Nhưng biết làm sao được bởi lịch sử đã chọn Inter Milan là nơi để dừng chân mà cũng không thể phủ nhận là đội bóng của ông Mourinho rất xứng đáng với điều đó khi họ đã bỏ lại sau lưng những tên tuổi lừng lẫy như Chelsea hay Barcelona. Lịch sử Inter đã lật sang một trang mới, trang đẹp nhất trong hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển của họ.

Trần Tôn