Chung kết trong mơ

Cả M.U và Barca đều từng đăng quang Cúp C1 lần đầu tiên (tiền thân của giải Champions League hiện nay) ngay trên sân Wembley cũ. M.U vô địch ở mùa giải 1967-1968 sau chiến thắng trước Benfica 4-1, còn Barca vô địch mùa 1991-1992 khi thắng Sampdoria 1-0. Cả M.U và Barca đều 3 lần vô địch Cúp C1/Champions League, nay 2 đội sẽ tìm kiếm danh hiệu thứ 4, và thật ngẫu nhiên cuộc chiến lần này cũng phân định ngay tại sân Wembley đã được xây mới. Ngoài ra, cũng có một sự trùng lặp lạ lùng là HLV Ferguson từng có được danh hiệu đầu tiên với M.U ở đấu trường châu Âu (mùa 1990-1991) là chức vô địch Cúp C2 sau trận thắng cũng trước Barca 2-1. Liệu lịch sử sẽ lặp lại?

Biếm họa của báo Daily Mail về việc 2 trung vệ cao to của M.U là Rio Ferdinand và Nemanja Vidic phải tìm mọi cách khóa chặt siêu sao của Barca là Lionel Messi trong trận chung kết Jack Wilshere chỉ “bài” cho M.U đánh bại Barca. Tiền vệ của Arsenal từng chơi rất ấn tượng trong trận “Pháo thủ” thắng Barca 2-1 ở lượt đi vòng 16. Theo đó, Jack cho rằng: “Cách chơi của Barca là chỉ cần 3 đường chuyền họ sẽ vượt qua bạn. Vì vậy, để chặn họ lại bạn cần phải áp sát tận mặt họ, khiến họ phải xoay xở một cách khó khăn. Một vấn đề nữa là phải chia cắt 3 ngôi sao Xavi, Messi và Iniesta, nếu làm được điều đó, cơ hội chiến thắng sẽ đến”. Barca sẽ được thưởng lớn nếu vô địch Champions League. Các cầu thủ Barca sẽ được thưởng gấp đôi so với bên phía các đồng nghiệp M.U. Cụ thể, mỗi cầu thủ Barca sẽ nhận tới 650.000 bảng nếu họ vô địch Champions League. Park Ji-sung hy vọng lần thứ 3 may mắn. Tiền vệ người Hàn Quốc của M.U không dự trận chung kết năm 2008 tại Moscow dù đội nhà vô địch, và năm 2009 ở Rome anh có mặt thì đội nhà thua chính Barca. Vì vậy lần này Park đặt kỳ vọng sẽ cùng M.U vô địch. G.Lao