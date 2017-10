Chứng tỏ quyền lực

Việc bại trận dưới tay M.U ở trận tranh Community Shield, trong tình thế dẫn trước 2 bàn, đã giáng một đòn mạnh vào lòng kiêu hãnh của Man.City. Do vậy, cuộc đón tiếp đội bóng mới thăng hạng Swansea vào rạng sáng mai trên sân nhà Etihad được xem là một cơ hội không thể tốt hơn cho đội bóng của ông Mancini “rửa mặt”.



Tevez bất ổn, Aguero thể lực chưa tốt nên Man.City chỉ trông đợi vào tài ghi bàn của Dzeko (phải) - Ảnh: AFP

Để giành được chiến thắng trước “đàn em” Swansea, ông Mancini vẫn phải tiếp tục dựa vào tài nghệ săn bàn của Dzeko và Balotelli, bởi tân binh Aguero chỉ đủ thể lực để thi đấu trong một hiệp, còn ngôi sao Tevez thì vẫn không được vị HLV người Ý điền tên vào danh sách thi đấu. Mặc dù tiền đạo người Argentina này đã ra sân tập cùng đồng đội trong tuần qua nhưng tương lai của anh vẫn bất định. Thế nhưng, ngoài Aguero và Tevez thì các cầu thủ tốt nhất mà ông Mancini đang có trong tay đều sẵn sàng xuất trận.

Với lực lượng mạnh hơn Swansea cùng lợi thế sân nhà, ai cũng tin rằng Man.City sẽ dễ dàng giành được chiến thắng. Tuy nhiên, ông Mancini lại tỏ ra rất thận trọng khi cho rằng “10 trận đầu tiên sẽ rất khó khăn - đội bóng vẫn chưa sẵn sàng 100%”. Ý ông muốn nói đến tình trạng thể lực của Aguero và bản hợp đồng chưa ký xong với tiền vệ Nasri của Arsenal. Mặt khác, vị HLV người Ý cũng đánh giá cao đối thủ khi cho rằng Swansea không chơi bóng dài và có một HLV giỏi cùng nhiều cầu thủ chất lượng cao.

Thật vậy, Swansea đang có trong tay một lực lượng khá mạnh, đặc biệt là trên hàng công với sự xuất hiện của tân binh Graham, vua phá lưới giải hạng nhất mùa trước, và tay săn bàn Sinclair. Thế nhưng lần này, trước mặt họ sẽ là hàng phòng ngự vững vàng nhất ở Premier League mùa trước, chứ không còn là những hàng phòng thủ dễ xuyên thủng như ở giải hạng nhất nữa. Do vậy, sự thành bại của Swansea ở trận đấu này sẽ do hàng thủ của họ quyết định chứ không phải hàng công. May mắn là ông Rodgers chỉ phải quan tâm đến trường hợp chấn thương của đội trưởng Monk, những cầu thủ còn lại, kể cả các tân binh đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Swansea đang háo hức bước vào mùa bóng Premier League đầu tiên trong lịch sử của họ và cũng được xem là đội bóng có khả năng trụ hạng trong mùa này. Tuy nhiên, họ sẽ phải khởi đầu cho trang sử mới bằng một thất bại trên sân Etihad. Sẽ không thể khác được khi Man.City đang muốn chứng tỏ sức mạnh của họ.

Tỷ lệ cược: Man.City chấp 1 trái, thắng 9 (trực tiếp trên HTVC thể thao, VTC3, bóng đá TV, SCTV15, K+).

Trần Tôn