Chuyến đi bão táp của Del Piero

(TNO) 17 giờ 30 phút chiều nay, 13.6, tức là 1 giờ trước khi danh thủ Del Piero có mặt tại nơi diễn ra cuộc họp báo trên một nhà hàng gần hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội nổi một cơn giông rất lớn.

May mắn, khi hoàng tử thành Turin bước vào sân khấu, thời tiết đã yên bình trở lại.



Trưa hôm qua, 12.6, danh thủ này đã có mặt ở sân bay Nội Bài, thời tiết rất đẹp, đến mức danh thủ này thốt lên: "Tôi có cảm giác mình đang ở Ý vậy".



Sáng nay, Del Piero có buổi giao lưu với các fan tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, thưởng thức các món ăn của Việt Nam.



Phát biểu cảm tưởng ban đầu về đất nước lần đầu tiên anh đặt chân đến, cựu chân sút lừng danh cúa bóng đá Ý nói rất chân thành: "Thời gian ngắn vừa qua, tôi đã có nhiều trải nghiệm tại Việt Nam, tôi không ngờ tình yêu Việt Nam dành cho tôi lớn như thế.



Tôi đến đây với trái tim rộng mở, tôi đã thấy những sắc áo của các cổ động viên như tôi đang ở trên đất nước tôi".



"Mắt tôi giờ to ra hơn khi đi trên đường phố Hà Nội, mọi thứ rất đẹp. Tôi vốn là người yêu thích du lịch và tôi rất muốn trải nghiệm ở đây. Tôi sẽ quay lại Việt Nam nhiều lần nữa", Del Piero nói với những người hâm mộ đang gọi tên anh trước trụ sở Thông tấn xã Việt Nam.



Tối nay, Del Piero có mặt tại Hà Nội ra mắt sản phẩm mới của một hãng xe máy. Chương trình cũng thực hiện đấu giá một chiếc xe máy đặc biệt, màu xanh thiên thanh của đội tuyển Ý, có in chữ ký của Del Piero. Toàn bộ số tiền này được đưa vào quỹ hỗ trợ cho trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Del Piero có mặt tại Hà Nội ra mắt sản phẩm mới của một hãng xe máy



Sáng nay, trong buổi làm việc tại Đại sứ quán Ý tại Hà Nội, Del Piero đã gặp gỡ các em nhỏ trong câu lạc bộ bóng đá cộng đồng Dream Football, được sáng lập bởi tuyển thủ Thạch Bảo Khanh.



"Đối với trẻ em phải khơi gợi được niềm đam mê của mình với quả bóng, khi các em được tôn trọng, được chơi bóng với niềm say mê thì sẽ thúc đẩy được sức sáng tạo. Từ sự sáng tạo này, trẻ nhỏ sẽ làm được nhưng điều mà người lớn phải học hỏi. Với bóng đá cộng đồng và bóng đá cho trẻ em không nên đặt nặng vấn đề thành tích bởi với trẻ nhỏ, các em học hỏi từ những những thất bại còn lớn lao và quý gia hơn là những chiến thắng", Del Piero nói.



Del Piero nói về tuổi thơ của mình: "Các bạn hãy để trẻ em chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, theo đuổi giấc mơ từ khi còn nhỏ. Từ nhỏ, tôi đã đá bóng với các bạn, với tất cả kỷ luật, nói những điều đúng đắn về bóng đá. Không phải ai cũng có thể trở thành cầu thủ nổi tiếng nhưng đừng từ bỏ giấc mơ của mình".

Alessandro Del Piero (sinh ngày 9.11.1974 ở Conegliano) là nhà vô địch thế giới người Ý hiện đang thi đấu cho CLB Sydney FC tại giải vô địch quốc gia Úc A-League. Anh đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại tại Ý với 335 bàn thắng, xếp sau Giuseppe Meazza với 338 bàn thắng và Silvio Piola với 364 bàn thắng. Anh thi đấu 19 năm cho CLB Juventus (11 năm trong vai trò đội trưởng), đồng thời cũng nắm giữ kỷ lục ghi bàn (290) và số lần khoác áo (705) của Juventus. Del Piero ghi bàn trong tất cả các giải đấu mà anh có mặt. Anh có mặt trong FIFA 100, danh sách của Vua bóng đá Pele bao gồm 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập FIFA. Anh cũng được bình chọn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong 50 năm qua. Năm 2000, Del Piero là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Tính đến tháng 12 năm 2012, anh xếp thứ 10 trong danh sách ghi bàn tại UEFA Champions League. Năm 2007, Del Piero giành được Bàn chân vàng, danh hiệu tôn vinh các cầu thủ trên 30 tuổi.



Del Piero đã tham dự 3 kỳ World Cup và 4 kỳ EURO trong màu áo thiên thanh. Cùng với Roberto Baggio, anh đứng thứ tư trong danh sách ghi bàn của tuyển Ý với 27 bàn thắng (xếp sau Silvio Piola với 30 bàn, Giuseppe Meazza với 33 bàn và Luigi Riva với 35 bàn) trong 91 trận.



Thêm một số hình ảnh về buổi họp báo của cựu danh thủ Del Piero tại Hà Nội

Thêm một số hình ảnh về buổi họp báo của cựu danh thủ Del Piero tại Hà Nội

