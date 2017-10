Chuyên gia dự đoán: Brazil đăng quang, Anh lại thua trên chấm 11m

(TNO) Dựa vào hơn 100.000 lần mô phỏng diễn biến của mỗi trận đấu trên hệ thống máy tính, các chuyên gia của hãng tin Bloomberg đã dùng những thông số thu được để tính toán xác suất, từ đó dự đoán kết quả các trận đấu tại VCK World Cup sắp tới.

Theo đó, Bloomberg dự đoán Brazil sẽ vô địch World Cup trên sân nhà, và sẽ thắng trận chung kết trước tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 1-0. Cùng vào bán kết là Đức và Argentina. Trong khi đó, Anh sẽ sớm rời cuộc chơi ngay vòng 1/8 như kỳ World Cup 2010. Anh cũng chỉ được đánh giá có 3,4% cơ hội vô địch World Cup cùng với các đội khác như Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp và Colombia. Brazil có cơ hội cao nhất với 22,1%, kế đến là Đức 12%, Argentina 11,4% và Tây Ban Nha 9,2%. Tuyển Ý được đánh giá chỉ có 2,9% cơ hội, còn Hà Lan là 5%.

Cũng theo tính toán của Bloomberg, ở vòng bảng, tại bảng A, Brazil và Mexico có tỷ lệ cao nhất lọt tiếp vào vòng 1/8 với lần lượt là 100% và 44%. Ở bảng B, Chile và Úc không có cửa so với 2 đại gia Tây Ban Nha (77%) và Hà Lan (65%). Bảng C: Colombia được nhận định có cơ hội đi tiếp nhiều nhất (71%), nhưng trong 3 đội còn lại, bất ngờ là Bờ Biển Ngà và Nhật Bản phải nhường suất cho Hy Lạp (có tỷ lệ 52%).

Tại bảng D, đội vào bán kết kỳ World Cup 2010 là Uruguay sẽ nhường vé đi tiếp cho 2 đối thủ ở châu Âu là Ý (64%) và Anh (62%). Bảng E, Pháp (76%) cùng Thụy Sĩ (49%) vượt qua Ecuador và Honduras giành vé đi tiếp. Tại bảng F, đội bóng lần đầu góp mặt ở VCK World Cup là Bosnia & Herzegovina sẽ cùng với Argentina đi tiếp với tỷ lệ lần lượt là 44% và 94% so với Iran và Nigeria. Tương tự, tại bảng G, các đội mạnh hơn như Đức (81%) và Bồ Đào Nha (62%) đều giành vé đi tiếp so với Ghana và Mỹ. Bảng H, ưu thế thuộc về Bỉ (81%) và Nga (55%) so với Algeria và Hàn Quốc.

Như vậy, nếu đúng như kết quả dự đoán trên thì ở vòng knock-out sẽ sạch bóng các đội đến từ châu Phi, châu Á, chỉ còn lại mỗi tuyển Mexico của khu vực CONCACAF góp mặt cùng các đại diện chủ chốt của Nam Mỹ và châu Âu. Cũng dựa trên kết quả dự đoán này thì ở vòng 1/8 sẽ có một trận đại chiến giữa Brazil và Hà Lan. Brazil thắng 2-1, vào tứ kết gặp Colombia (đội hạ Anh trên chấm 11 m sau khi hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức). Cặp tứ kết còn lại cùng nhánh này sẽ là cuộc đụng độ giữa Pháp và Đức, sau khi 2 đội mạnh châu Âu này lần lượt vượt qua Bosnia và Nga ở vòng 1/8. Trong khi đó, ở các trận vòng 1/8 còn lại, ĐKVĐ Tây Ban Nha kết thúc cuộc phiêu lưu của Mexico với tỷ số 1-0, Ý thì hòa Hy Lạp 1-1 nhưng với bản lĩnh và thói quen ở những thời điểm quyết định vẫn được đi tiếp nhờ thắng trên chấm 11 m.

Ở tứ kết, Ý và Tây Ban Nha gặp nhau; còn Argentina gặp Bỉ sau khi 2 đội lần lượt vượt qua Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha. Brazil thắng Colombia 2-1 để vào bán kết gặp Đức (thắng Pháp 2-1); còn Tây Ban Nha (loại Ý trên chấm 11 m) sẽ gặp Argentina ở bán kết (cũng loại đội Bỉ sau loạt sút 11m khi đều hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức). Tại bán kết, Brazil thắng Đức 2-1 và Tây Ban Nha loại Argentina cũng trên chấm 11 m sau khi hòa 1-1, để vào chung kết với phần thắng cuối cùng thuộc về đội chủ nhà World Cup.

Nếu dự báo này thành sự thật thì một lần nữa các đội bóng châu Âu vẫn không thể thực hiện mục tiêu vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ như từ xưa đến nay. Tuy nhiên, dự đoán cũng chỉ là dự đoán, vì mọi chuyện vẫn chưa xảy ra trong thực tế. Hơn nữa, hãng Bloomberg cũng đã từng dự đoán trật lất ở mùa giải vừa rồi khi tiên đoán Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh còn Manchester City về nhì. Tuy nhiên, thực tế là Manchester City mới là đội vô địch, còn Chelsea chỉ về hạng 3. Cũng như M.U được Bloomberg dự đoán về nhì, thì thực tế xếp tới hạng 7.

“Vua” Pele tiên đoán Đức hoặc Tây Ban Nha vô địch

Lần này, “Vua” Pele với thành tích đoán... trật lất vô song của mình không dám đả động gì tới đội chủ nhà Brazil vì sợ xui rủi cũng như sự chỉ trích của người hâm mộ quê nhà. Thay vào đó, ông Pele có lẽ đã khiến 2 đội mạnh ở châu Âu là Đức và Tây Ban Nha phải “sợ hãi” khi đoán 1 trong 2 đội này có nhiều khả năng đăng quang nhất.

Tuy nhiên, ông Pele cũng đưa ra quan điểm để bảo vệ cho nhận định của mình trong cuộc phỏng vấn riêng trên kênh CNN hồi đầu tháng 5 này là: “Ít ra, thì Đức và Tây Ban Nha đã thể hiện phẩm chất để cho chúng ta đặt niềm tin ở họ. Tại các kỳ World Cup, luôn chứa đựng rất nhiều sự bất ngờ. Vì vậy, dự đoán cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Tuy nhiên, theo tôi, 2 đội trên có nhiều cơ hội nhất, còn lại Ý, Anh, Argentina và kể cả Pháp cũng có thể tạo bất ngờ, nhưng thời điểm này Đức và Tây Ban Nha chứng tỏ sự vượt trội”.

Ông Pele cũng nhận định về Brazil, nhưng tránh dự đoán có vô địch hay không. Theo đó, “Vua bóng đá” cho rằng: “Dĩ nhiên, ở mỗi kỳ World Cup thì luôn luôn Brazil được xem là ứng cử viên vô địch, nhưng tùy theo diễn biến thì cơ hội thành bại mới thực sự rõ ràng, bởi nếu Brazil sớm gặp Argentina, hay Pháp hoặc Ý, thì rất khó đoán kết cục ra làm sao. Vì thế, để đoán Brazil vô địch hay không, thì tôi không biết”.

Trong khi đó, các chuyên gia bình luận khác như cây bút Gabriele Marcotti hay Alan Hansen của BBC Sports, cùng các cựu danh thủ Gary Lineker, Alan Shearer cũng có các nhận định rằng rất khó đoán đội nào là ứng cử viên sáng nhất. Dĩ nhiên, Brazil có ưu thế chủ nhà, nhưng trong nhóm ứng cử viên Argentina, Tây Ban Nha và các đội Đức, Hà Lan, Ý kể cả Anh cũng đều có tham vọng như nhau. Hơn nữa, cần phải tính đến yếu tố may mắn nữa. Do đó, cuộc đua chức vô địch World Cup lần này, theo quan điểm của các danh thủ trên thì xem ra rất khó dự báo.

Giang Lao

