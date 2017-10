Chuyện nhỏ ai xé ra to

Trong trận đấu của đội hình hai M.U với Aston Villa hôm thứ Hai vừa qua, một số CĐV đã không được vào sân. Nguyên nhân là họ mang theo những biểu ngữ thể hiện sự phản đối gia đình nhà Glazer. Trước sự việc này, Manchester United Supporters Trust (Must) và the Independent Manchester United Supporters Association (Imusa), hai hội CĐV chống Glazer lớn nhất đã đồng loạt gửi đơn khiếu nại. Theo họ, lực lượng an ninh của M.U và cảnh sát đã có những hành động xâm phạm quyền tự do của CĐV.

“Chúng tôi đã nghe Sir Alex cũng như giám đốc điều hành David Gill nói rằng mọi người đều có quyền biểu tình. Tuy nhiên, lực lượng an ninh của M.U đã tịch thu những lá cờ cũng như biểu ngữ của chúng tôi. Họ cũng có những hành động xâm phạm quyền tự do của chúng tôi”, Guardian trích bản khiếu nại của Imusa, “Các nhân viên an ninh đã khám xét một cách bất hợp pháp đối với vài CĐV. Họ cho rằng những CĐV mang biểu ngữ phản đối vi phạm các quy định về an ninh và không cho vào sân. Những hành động đó chỉ nhằm ngăn không cho các cuộc biểu tình diễn ra mà thôi”.

Sir Alex chưa cho Scholes giải nghệ. Ở tuổi 35, tiền vệ Paul Scholes (ảnh) đã nghĩ đến việc treo giày vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, ý định đó đã bị HLV Alex Ferguson gạt bỏ. “Tôi đã nói chuyện với Scholes”, nhà cầm quân người Scotland tiết lộ trên tạp chí Inside United, “Tôi mới chính là người đưa ra quyết định khi nào anh ấy nghỉ hưu. Scholes còn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Khi bạn đến độ tuổi như Ryan Giggs hay Gary Neville, thể lực suy giảm là điều tất nhiên. Ai cũng phải đối mặt với vấn đề đó. Tuy nhiên, kỹ năng chơi bóng và kinh nghiệm của Scholes là những thứ mà đội bóng cần”. Kết thúc buổi nói chuyện trên, Scholes đã gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa với M.U. L.H (Theo AP)

Không chỉ vậy, Must và Imusa cho biết một nhóm CĐV trẻ đã không được vào sân mà không có lý do chính đáng. Một CĐV giấu tên kể lại, anh và những người bạn không vào được sân vì các nhân viên an ninh cho rằng những biểu ngữ của họ có kích thước không phù hợp với quy định về an ninh. Sau đó, anh này và nhóm bạn còn bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân và mở YouTube để nhận mặt (xem có phải thuộc nhóm CĐV gây rối hay không), khi họ quay trở lại xe. Theo Must và Imusa, có khoảng 20 CĐV đã không được vào sân vì những lý do như trên.

Trong khi đó, người phát ngôn của CLB M.U cho biết, chỉ có 3 CĐV không được vào sân trong trận đấu nói trên. Trong đó, hai người đã có những hành động không thể chấp nhận được ở một trận đấu trước đó với Altrincham FC. Người phát ngôn của M.U cho rằng ban lãnh đạo M.U không có gì phải phàn nàn về đội ngũ an ninh.

“Nếu các CĐV tiếp tục có những hành động quá khích, họ sẽ không được vào sân”, người phát ngôn của M.U cho biết, “Tuy nhiên, không có chuyện chúng tôi sử dụng hình ảnh trên YouTube để nhận mặt những fan biểu tình rồi không cho vào sân”.

Từ những sự việc trên, có thể thấy rằng gia đình nhà Glazer đã bắt đầu cứng rắn hơn với những CĐV chống đối. Mọi sự chú ý sẽ được tập trung vào cuối tuần này khi Premier League vào vòng cuối cùng. Các fan phản đối nhà Glazer dự định sẽ tiến hành những hình thức phản đối rầm rộ hơn nữa nếu Chelsea giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Người phát ngôn của M.U cho biết, các hoạt động này vẫn được tiến hành, miễn là họ tuân thủ các quy định về kích thước các loại biểu ngữ. Trong khi đó, cảnh sát Greater Manchester cho biết họ đã lên phương án để cho cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình.

Lam Hải