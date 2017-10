Chuyển nhượng: Arsenal lập kỷ lục với Ozil, M.U có Fellaini

M.U đã có Fellaini Theo tiết lộ từ trang chủ CLB Everton, M.U đã bỏ ra 27,5 triệu bảng, nhiều hơn 5 triệu bảng so với mức giá giải phóng hợp đồng để có được sự phục vụ của tiền vệ Marouane Fellaini.

Fellaini đầu quân M.U - Ảnh: AFP Theo thông tin của trang Goal, M.U đã đàm phán xong với Everton từ đầu giờ sáng ngày hôm qua (2.9), nhưng đã phải chờ tới hết ngày mới đưa ra thông báo. Việc Fellaini đến M.U hội ngộ với thầy cũ David Moyes đã giúp Everton thu về khoản lãi 12,5 triệu bảng. Tháng 8.2008, cũng vào ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng, Everton mua tiền vệ tóc xù này với giá 15 triệu bảng từ Standard Liege (Bỉ). Theo thông báo mới đây từ CLB Everton, đội chủ sân Goodison Park cũng đã có được James McCarthy với giá 13 triệu bảng từ Wigan về thay thế Fellaini. Marouane Fellaini là bản hợp đồng thứ hai của M.U dưới thời tân HLV David Moyes. Trước đó, đội đương kim vô địch Premier League cũng đã ký hợp đồng với tài năng trẻ Guillermo Varela từ Penarol với giá khoảng 1 triệu bảng. Bên cạnh Fellaini, M.U cũng đã tiến hành hỏi mua một loạt cầu thủ khác như Leighton Baines (Everton), Ander Herrera (Bilbao), Mesut Ozil, Sami Khedira, Luka Modric (cùng của Real Madrid). Tuy nhiên, cuối cùng các cuộc đàm phán đều thất bại. Everton đã ra giá đến 20 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Baines. Tương tự, Bilbao khăng khăng giữ mức giá 31 triệu bảng và M.U đành phải từ bỏ thương vụ mua Herrera. Trong khi đó, Ozil đã chọn Arsenal chứ không đến sân Old Trafford còn Khedira cùng Modric quyết định ở lại Real Madrid.

Coentrao rời Real Madrid vì không được trọng dụng - Ảnh: AFP Dù vậy, “Quỷ đỏ” cũng kịp thời có được một cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái, đó là Coentrao. Cầu thủ người Bồ Đào Nha không được trọng dụng tại Real Madrid kể từ khi HLV Carlo Ancelotti đến. Chính vì vậy, anh đã đồng ý chuyển sang Old Trafford theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Để có người dự phòng, Real Madrid đã mượn Guilherme Siqueira từ Granada theo hợp đồng có thời hạn 1 năm. Khánh Uyên