Chuyển nhượng ở châu Âu xuống dốc

Theo số liệu của công ty phân tích tài chính Deloitte, số tiền mà các đội bóng ở châu Âu sử dụng để mua sắm cầu thủ sụt giảm đáng kể trong mùa hè này. Tại Premier League, tỷ lệ sụt giảm so với mùa hè năm ngoái là 22%. Tính đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào tối thứ Ba, tổng lượng tiền chuyển nhượng của các CLB ở Premier League là 350 triệu bảng, ít hơn 100 triệu bảng so với mùa hè năm ngoái. Đây là lần thứ hai liên tiếp số lượng này sụt giảm sau khi lên đến đỉnh cao nhất trong lịch sử 525 triệu bảng vào năm 2008. Phí chuyển nhượng năm nay còn thấp hơn so với năm 2007.

Với số tiền chuyển nhượng 125 triệu bảng, nhiều hơn gấp 4 lần so với M.U, Manchester City chiếm đến 36% trong tổng số vụ chuyển nhượng ở Anh. Trong khi bộ tứ đại gia M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool chỉ ký hợp đồng với 2 cầu thủ có giá hơn 10 triệu bảng: hậu vệ Laurent Koscielny của Arsenal và tiền vệ người Brazil Ramires của Chelsea. Vào năm ngoái, 4 CLB này chiêu mộ đến 5 tân binh có giá hơn 10 triệu mỗi người. Nếu không có sự hào phóng từ các ông chủ người Ả Rập của Man City, tổng phí chuyển nhượng của Premier League năm nay sẽ thấp hơn cả năm 2005.

“Về tổng quan, sự thiếu vắng các chủ sở hữu mới và nỗ lực cân bằng tài chính của các CLB đã làm giảm sự nhộn nhịp của thị trường chuyển nhượng”, Dan Jones, một thành viên của Deloitte, nói trong thông báo. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại châu Âu, nơi phí chuyển nhượng của các giải đấu hàng đầu khác như Ý, Tây Ban Nha, Đức và Pháp giảm từ 25% đến 40%. Tổng số tiền chuyển nhượng ở Serie A mùa hè này là 260 triệu bảng và ở Tây Ban Nha là 240 triệu bảng.

“Các CLB đang cố gắng mang lại sự cân bằng tốt hơn, cụ thể từ lượng tiền chuyển nhượng và lương của các cầu thủ”, giám đốc bộ phận thương mại thể thao của Deloitte, Paul Rawnsley, nói với Reuters. Kể từ mùa bóng tới, UEFA sẽ bắt đầu thực thi quy định công bằng tài chính nhằm áp đặt các CLB phải tiêu xài trong phạm vi số tiền thu được. “Có thể điều này đã khuyến khích sự gò bó tài chính”, Rawnsley nói tiếp.

Biểu đồ đi xuống của thị trường chuyển nhượng Premier League Sau khi đạt cực điểm vào mùa giải 2008, thị trường chuyển nhượng của Premier League bắt đầu đi xuống vào mùa giải 2009 và 2010

Nguồn: Deloitte

Mặt khác, các đội bóng cũng trở nên khôn ngoan hơn trong việc tuyển mộ thông qua việc đầu tư bài bản cho công tác săn tìm cầu thủ. Các CLB hàng đầu có hẳn một chiến lược để tìm mua cầu thủ trẻ tiềm năng, như trường hợp M.U ký hợp đồng với cầu thủ 16 tuổi Gyliano van Valzen từ Hà Lan vào tháng trước.

Cách đây không lâu, người ta vẫn dự kiến mùa hè World Cup sẽ tạo một cú hích cho thị trường chuyển nhượng. Giải đấu 4 năm một lần được xem như là nơi chào hàng của những cầu thủ ít tên tuổi hoặc những tài năng chưa lộ diện. Song thực tế không diễn ra như dự kiến. “Chúng tôi theo dõi World Cup nhưng không có cầu thủ nào mới cả”, Bjorn Anderson, một cựu tuyển thủ Thụy Điển hiện là tuyển trạch viên của Bayern Munich, phát biểu trên tờ Wall Street Journal, “Không còn sự bất ngờ nào nữa”.

Thậm chí với các tài năng trẻ hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại World Cup, các đội bóng cũng tìm cách có được chữ ký của họ trước khi vòng chung kết diễn ra hơn là đối mặt với nguy cơ giá cả tăng vọt. Anderson nói tiếp: “Hãy nhìn M.U với Javier Hernandez. Nếu họ không ký hợp đồng với cậu ấy trước World Cup, giá cậu ấy sẽ tăng gấp 4 lần sau đó. Các đội bóng khôn ngoan hơn và cố gắng tránh phải trả những lượng tiền lớn như trong quá khứ”.

Sơn Duân