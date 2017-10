Chuyện phải đến đã đến 

Chelsea thắng may mắn Phát biểu sau trận Chelsea thắng Shakhtar Donetsk 3-2 để giành lại ưu thế lọt vào vòng 16 đội ở bảng E, HLV Di Matteo thừa nhận: “Đó là một chiến thắng đầy may mắn nhưng xứng đáng nhờ chúng tôi gây áp lực liên tục lên Shakhtar suốt trận khiến thủ môn Pyatov mắc sai lầm để Torres và Oscar ghi bàn. Dù sau đó lần lượt bị gỡ lại (đều do Willian ghi bàn cho Shakhtar gỡ hòa 2-2), nhưng nhờ kiên nhẫn chúng tôi đã giữ tinh thần chiến đấu đến phút cuối và giành chiến thắng (Victor Moses ghi bàn ấn định tỷ số cho Chelsea ở phút 90+ 4)”. Giải thích về việc không sử dụng trung vệ John Terry, HLV Di Matteo cho rằng: “Terry vừa nghỉ thi đấu 4 trận và chịu không ít áp lực với những việc bên ngoài sân cỏ. Vì vậy, tôi nghĩ Terry chưa đạt 100% phong độ lẫn thể lực, nên đã để cậu ấy ngồi dự bị dù đây là một quyết định khó khăn”. Theo báo chí Anh, Lampard, Terry và cả Ashley Cole - những công thần của Chelsea - đang dần không còn nằm trong kế hoạch của HLV Di Matteo nữa trong chiến lược trẻ hóa “The Blues”. (G.Lao)