CLB Mallorca sắp kiện UEFA ra tòa

Trước đó, UEFA đã quyết định không cấp phép cho Mallorca thi đấu ở Europa League do gặp khó khăn về tài chính. Trong một tuyên bố mới nhất, ban lãnh đạo của đội bóng nằm trên quần đảo Balearic cho biết: họ sẽ không cần kháng cáo quyết định của UEFA mà sẽ kiện cơ quan này ra tòa án Tây Ban Nha và Thụy Sĩ để yêu cầu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại do UEFA gây ra, đồng thời kết luận rằng UEFA đã hoàn toàn vi phạm pháp luật của Tây Ban Nha. Ở mùa giải trước, CLB Mallorca kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 (vị trí được tham dự Europa League), nhưng sau đó được thay thế bởi CLB Villarreal do không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.

Nguyên Khoa