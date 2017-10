Cơ hội cho Benzema

Auxerre lo thủ, Real lo công

Ông Mourinho cảm thấy không an tâm khi các học trò không ghi bàn - Ảnh: AFP Đội trưởng Benoit Pedretti của CLB Auxerre sợ rằng đội bóng của anh sẽ phải nhận một cơn mưa bàn thắng trước hàng công cực mạnh của Real Madrid, khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng Champions League rạng sáng mai. Pedretti có lý do để lo sợ sau khi chứng kiến sự cẩu thả trong cách phòng ngự của Auxerre từ đầu mùa đến nay, khiến họ phải trả giá bằng việc chưa có được chiến thắng nào. Thứ Bảy tuần trước, những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến Auxerre bị Nancy gỡ hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước 2-0. “Nếu cứ chơi như thế trước Real, chúng tôi sẽ không phải chỉ bị ăn 2 bàn, mà sẽ phải vào lưới nhặt bóng từ 5 đến 6 lần. Giờ chúng tôi cần phải thôi nói về cách chơi bóng và tập trung vào chơi bóng thực sự”, Pedretti tuyên bố. Ngược lại, HLV Jose Mourinho của Real Madrid cũng tỏ ra lo lắng vì việc đội bóng của ông đang trong mùa khô hạn bàn thắng. Thứ Bảy vừa qua, Real đã có trận hòa 0-0 thứ 2 từ đầu mùa khi bị tân binh Levante cầm chân tại La Liga. “Tôi thật sự lo lắng vì cách Real để mất điểm do không ghi được bàn thắng. Số bàn thắng ít ỏi mà chúng tôi ghi được chưa tương xứng với số cơ hội do chúng tôi tạo ra. Điều đó rất không bình thường”, ông Mourinho tuyên bố. N.C (Theo Reuters, AFP)