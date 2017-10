Cơ hội Inter bứt phá

Trở lại sau kỳ nghỉ đông, Inter Milan đã có ba điểm trên sân của Chievo để giữ vững ngôi vị đầu bảng Serie A. Dù chiến thắng đó có phần trợ giúp của trọng tài khi bỏ qua quả phạt đền cho Chievo ở những phút cuối trận nhưng HLV Jose Mourinho vẫn hài lòng.

“Tôi thật sự rất hài lòng với đội bóng. Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh của mình để giành chiến thắng. Có nhiều yếu tố như chiến thuật, những cá nhân xuất sắc nhưng bản lĩnh là điều mà không phải đội bóng nào cũng có được”, Mourinho phát biểu.

Mourinho có lý do để hài lòng. Thiếu vắng một số trụ cột do chấn thương và thẻ phạt cộng với việc chân sút Eto’o phải trở về thi đấu ở CAN 2010 nhưng Inter vẫn thể hiện được sự gắn kết trong lối chơi. Tân binh Goran Pandev đã có màn ra mắt khá ấn tượng trong trận đấu với Chievo. Dường như sự có mặt của Pandev cũng khiến những cầu thủ trên hàng công khác như Milito, Balotelli hay Sneijder thi đấu hay hơn. Hẳn họ cũng biết rằng một khi Eto’o trở lại, sự cạnh tranh trên hàng công Inter sẽ là rất khốc liệt. Nếu họ không nhân cơ hội chân sút người Cameroon vắng mặt để gây ấn tượng với Mourinho thì sẽ rất dễ bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Với việc ký được hợp đồng với Pandev mà không phải tốn một xu chuyển nhượng bước đầu đã là một thành công với Inter. Ban lãnh đạo Inter cần phải cám ơn Mourinho bởi “Người đặc biệt” chính là nguyên nhân khiến cựu tiền đạo của Lazio chọn Nerazzuri chứ không phải đội bóng nào khác. “Tôi chọn Inter bởi vì tôi ngưỡng mộ Mourinho. Đó là lý do quan trọng nhất chứ không phải vấn đề tiền bạc”, Pandev phát biểu.

Còn với Mourinho, ông cũng rất hài lòng về người học trò mới của mình. “Pandev là một cầu thủ đa năng, anh ấy có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công. Đó là điều tôi cần. Tôi tin rằng anh ấy sẽ thi đấu tốt tại Inter”.

Rạng sáng mai, thầy trò Mourinho sẽ có cuộc tiếp đón Siena tại Giuseppe Meazza. Vòng đấu thứ 19 sẽ là thời điểm mà Inter có thể gia tăng khoảng cách với hai đội đứng sau là Milan và Juventus. Hai đối thủ lớn nhất của Inter sẽ phải phân hơn thua và điều mà Inter cần làm là giành trọn ba điểm trước Siena.

Đó không phải là một nhiệm vụ quá tầm với các học trò của Mourinho. Bởi Siena là một trong những đội bóng thi đấu trên sân khách kém cỏi nhất Serie A (chỉ thắng 1 và thua 7).

Trận này, mối bận tâm duy nhất của Mourinho là vị trí hậu vệ trái. Chivu sẽ vắng mặt do vừa phẫu thuật. Tuy nhiên, trước một Siena đang rất yếu ớt thì chiến thắng là điều nằm trong tầm tay Inter.

Dự đoán: Inter thắng 3-0.

Hải Lâm