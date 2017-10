Cơ hội nào cho “Giant Killers”?

10 “Giant Killers” trong lịch sử cúp FA



10. Burnley 0-1 Wimbledon (1975): Wimbledon từng vượt qua Liverpool ở trận chung kết năm 1988, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của đội bóng này diễn ra 13 năm trước đó, đó là trận thắng đội bóng hàng đầu Burnley với tỷ số 1-0 ở trận lượt về, trước đó hai đội cầm hòa nhau 0-0.



9. Sunderland 1-0 Leeds (1973): Leeds ở thời điểm đó được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Vậy nên, ai cũng nghĩ rằng đội bóng này sẽ đánh bại đại diện tới từ giải hạng 2, Sunderland ở trận chung kết. Nhưng rốt cuộc, bàn thắng của Ian Porterfield đã khiến dự đoán ban đầu trở nên vô nghĩa, Sunderland giành chiến thắng với tỷ số 1-0.



8. Bournemouth 2-0 Manchester United (1984): Các cầu thủ Manchester Untied nghĩ sẽ “ăn tươi nuốt sống” đội bóng hạng 3, Bournemouth ở vòng 3. Nhưng kết quả là đội bóng thành Manchester đã phải nhận một trận thua bẽ bàng, Milton Graham và Ian Thompson là 2 cầu thủ ghi bàn thắng.



7. Colchester 3-2 Leeds (1971): Với bàn thắng của Don Reive và cú đúp tuyệt vời của Ray Crawford, Colchester đã vươn lên dẫn trước Leeds với tỷ số 3-0. Hai bàn thắng muộn màng được Norman Hunter và Johnny Giles ghi cho đội bóng vùng Yorkshire vì vậy chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.



6. Liverpool 1-2 Barnsley (2008): Đây thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử Barnsley. Các cầu thủ của đội bóng “nhược tiểu” này đã bất ngờ buộc Liverpool phải quy hàng, để rồi lừng lững tiến vào vòng sau.



5. Barnsley 1-0 Chelsea (2008): Đội hình xuất phát của Chelsea ở trận đấu này trị giá ước chừng khoảng 115 triệu bảng. Nhưng con số đó không làm Barnsley, đội bóng đã tạo ra kỳ tích khi vượt qua Liverpool, cảm thấy run sợ.



4 Sutton 2-1 Coventry (1989): Conventry, đứng thứ 6 tại First Divison tại thời điểm đó, giành cúp ở 2 mùa giải trước nhưng đã bị đội bóng vô danh Sutton làm nhục. Hai bàn thắng của Sutton được ghi do công của Tony Ranins và Matt Hanlan.



3 Yeovil 2-1 Sunderland (1949): Yeovil đã tạo ra một cơn địa chấn tại thời điểm đó khi buộc Sunderland phải phơi áo với tỷ số 2-1. Alex Stock là cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu, đưa đội bóng vô danh này lọt vào vòng 4.



2 Wrexham 2-1 Arsenal (1992): Mùa giải trước khi hai đội gặp nhau, Arsenal đã giành chức vô địch trong khi Wrexham xếp cuối bảng tại Football League. Vậy mà, The Gunners mới là đội phải cúi mặt rời sân, nhường lại tấm vé lọt vào vòng sau cho đối thủ. Steve Watkin là cầu thủ ghi bàn thắng “kết liễu” tham vọng của đội bóng thành London ở trận đấu đó.



1 Hereford 2-1 Newcastle (1972): Trận đấu đầu tiên, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Những tưởng Newcastle sẽ không sẩy chân một lần nữa, nhưng ở trận lượt về, đội bóng vùng Tyneside lại phải nhận một thất bại. Nhờ trận thắng này, Hereford đã đặt chân vào vòng 4 FA Cup. B.N