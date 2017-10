Cơ hội nhìn lại mình

Chiến thắng trước Liverpool đã giúp HLV Moyes hiểu rõ về đội bóng của mình hơn những gì ông đã biết trước đó.



Evans (phải) chẳng hề tự ti khi đối mặt với Suarez - Ảnh: Reuters

Chỉ trong vòng 3 ngày, HLV Moyes đã có được những cơ hội không thể tốt hơn để nhìn lại đội bóng của mình theo 2 hướng khác nhau: tiêu cực với đội hình chính và tích cực với đội ngũ dự bị.

Đội hình chính đã khiến ông bẽ mặt qua trận thua đậm nhất kể từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV của M.U từ tay Sir Ferguson. Đó là một thất bại mà ông Moyes không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào để làm nhẹ đi vấn đề. Ngược lại, ngoài Rooney, De Gea và Smalling đã có mặt ở đội hình xuất phát trong thảm họa Etihad, đội ngũ dự bị, hay nói một cách chính xác hơn là các cầu thủ mà ông Moyes chưa tin tưởng, đã giúp ông giành được chiến thắng lớn đầu tiên trên cương vị HLV của “Quỷ đỏ”.

Liverpool đã mang đến sân Old Trafford một đội hình rất mạnh, chỉ thiếu Coutinho và Johnson vì chấn thương, với quyết tâm giành lấy một chỗ đứng ở vòng 4 Capital One Cup. Thế mà đội ngũ dự bị của M.U không hề thua kém đối thủ về mọi mặt, thậm chí Evans, Jones, Buttner, Kagawa... còn được đánh giá cao hơn cả các ngôi sao của Liverpool về mặt hiệu quả. Còn nếu so với những vị trí tương ứng trong đội hình đã thảm bại trước Man.City thì họ chơi tốt hơn hẳn Vidic, Fellaini, Evra, Young... Đó là chưa kể Hernandez hay Nani cũng chơi bóng với niềm hứng khởi khi thoát khỏi sự giam lỏng trên băng ghế dự bị.

Smalling tỏ ra hiệu quả hơn khi được bố trí chơi ở vị trí trung vệ và sự phối hợp rất tốt giữa anh với Evans là điều mà ông Moyes cần phải tính đến cho giải pháp từng bước thay thế cặp Vidic - Ferdinand. Và trong khi chờ đợi Fellaini có thêm thời gian để thích nghi thì Jones, với sự vượt trội về thể lực và sức mạnh, có thể mang lại một ý tưởng tốt cho việc cải thiện hàng tiền vệ của M.U. Hay Hernandez, kẻ “săn trộm” tốt nhất của CLB, chính là dự bị lý tưởng cho Van Persie chứ không phải Welbeck. Còn Nani chắc chắn phải tốt hơn những gì Young hoặc Valencia đã thể hiện trong thời gian gần đây.

Phải chăng đã đến lúc HLV Moyes cần quên đi khái niệm chính thức hay dự bị để có thể tận dụng một cách tốt nhất lực lượng mà ông có trong tay?

Arsenal đụng độ Chelsea ở vòng 4 Cũng rạng sáng qua, lễ bốc thăm đã diễn ra với cuộc đụng độ hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi Arsenal (vượt qua West Brom 4-3 trên sân khách nhờ loạt sút luân lưu 11 m sau khi hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức) gặp Chelsea. “Pháo thủ” có lợi thế là được đấu trên sân nhà Emirates ở vòng 4. Trong khi đó, đội hạng nhất Birmingham gây sốc nhất vòng 3 khi bất ngờ loại ĐKVĐ Swansea 3-1 sẽ gặp tiếp đối thủ vừa tầm là Stoke (thắng đội ở giải hạng 3 Tranmere Rovers 2-0). M.U sau khi loại Liverpool (1-0) ở vòng sau chỉ gặp Norwich trên sân nhà Old Trafford. Còn Newcastle hạ đội hạng nhất Leeds 2-0 sẽ đụng đối thủ khó nhằn Man.City trên sân nhà St. James' Park. Các cặp còn lại là Sunderland gặp Southampton; Leicester gặp Fulham; Burnley gặp West Ham; và Tottenham gặp Hull. Đội đứng trước đá sân nhà, vòng 4 sẽ diễn ra ngày 29 hoặc 30.10 tới. G.Lao

(theo talksport.radiovietnam.vn)

Trần Tôn

