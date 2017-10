Confederations Cup 2017: Đâu rồi tinh thần thượng võ?

Lượt trận thứ hai ở bảng A của Confederations Cup 2017 đã kết thúc vào rạng sáng qua sau những chiến thắng với cách biệt tối thiểu của cả Bồ Đào Nha (1-0 trước Nga) lẫn Mexico (2-1 trước New Zealand). Như vậy, New Zealand đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi, Bồ Đào Nha xem như đặt một chân vào bán kết và tấm vé còn lại sẽ được quyết định trong cuộc đọ sức giữa Nga với Mexico.

Điểm nóng của lượt trận này chính là một tình huống suýt dẫn đến bàn thắng ở trận Mexico - New Zealand. Số là sau pha va chạm với tiền đạo Wood của New Zealand trong khu vực 16 m 50, hậu vệ Salcedo bị ngã và anh đã không thể đứng dậy được vì chấn thương ở vai. Tuy nhiên, “All Whites” vẫn tiếp tục tấn công và Wood suýt ghi được bàn thắng nếu như không có pha cản phá xuất sắc của thủ môn Talavera.

HLV Osorio của Mexico rất giận dữ trước tình huống này và đã lớn tiếng tranh cãi với ban huấn luyện của New Zealand, nhất là với trợ lý HLV Armstrong, bởi “cả các cầu thủ của chúng tôi lẫn bản thân tôi đều hét lên với họ để họ vui lòng dừng trận đấu nhưng không có phản ứng nào từ phía họ”. Ông thừa nhận là mình “đã mất bình tĩnh” nhưng cũng cho rằng “trợ lý của họ phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện đã xảy ra”.

Xét cho cùng, New Zealand không phạm luật trong tình huống này và nếu họ ghi bàn, trọng tài vẫn phải công nhận bàn thắng đó vì không có quy định nào buộc các cầu thủ phải dừng trận đấu khi có người chấn thương, ngoại trừ trường hợp họ chơi đẹp bằng cách đá bóng ra biên hoặc trọng tài buộc phải làm điều đó khi nhận thấy tình huống thật sự nghiêm trọng. Ở đây, trọng tài Gassama vẫn cho trận đấu tiếp tục bởi Salcedo không nằm vật vã trên sân nên New Zealand cũng chẳng có lý do gì để dừng lại.

HLV Hudson của New Zealand đã mô tả phản ứng của ông Osorio là “kỳ quái” bởi “những điều này là một phần của cuộc chơi”. Bản thân ông Osorio cũng đã lên tiếng xin lỗi về vấn đề này sau trận đấu. Tuy nhiên, nếu New Zealand chơi đẹp một chút, đá bóng ra ngoài để Salcedo được săn sóc, thì mọi chuyện đã không căng thẳng như thế. Salcedo không giả vờ đau bởi ca chấn thương vai đã loại anh ra khỏi Confederations Cup. Thế nhưng, khi đang hăng máu trước một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng thì New Zealand cũng có đủ lý do để biện minh cho hành động của mình, dù rõ ràng là thiếu tinh thần thượng võ.

Ronaldo lấy lại hình ảnh Trong tâm bão nghi ngờ vì bị truy tố tội trốn thuế (gần 15 triệu euro) và phải hầu tòa vào ngày 31.7 tới ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), siêu sao Ronaldo vừa có hành động rất đẹp gây thiện cảm với khán giả toàn cầu, khi tạo ra ngày tuyệt vời cho một CĐV khuyết tật nhí người Nga bằng cách dẫn cô bé này cùng ra sân trên xe lăn trước trận gặp chủ nhà Nga tại Confederations Cup. Ngoài ra, anh còn tặng cô bé chiếc áo khoác của mình kèm nụ hôn trìu mến. Hành động đẹp của Ronaldo được CĐV Nga đón nhận nhiệt liệt, và chính siêu sao này là người ghi bàn duy nhất giúp tuyển Bồ Đào Nha hạ gục đội chủ nhà Nga 1-0.

