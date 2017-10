Công bố danh sách độc giả trúng thưởng cuộc thi ‘Thử tài dự đoán cùng Café Phố’

Danh sách độc giả trúng thưởng cuộc thi “Thử tài dự đoán cùng Café Phố” 1. Giải khuyến khích: 1 triệu đồng Hoan Do Truong Duong Quang Kieu Trang Mai Thu Ngoc Bui 2. Giải tuần 2: 1 triệu đồng Tran Van Pho Hiepsi Lun * Những vị độc giả may mắn vui lòng liên hệ về địa chỉ thutaidudoan@thanhnien.vn và gửi những thông tin cá nhân như họ tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại để nhận giải. * Những vị độc giả may mắn vui lòng liên hệ về địa chỉ thutaidudoan@thanhnien.vn và gửi những thông tin cá nhân như họ tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại để nhận giải.