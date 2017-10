Công bố tài chính ảm đạm của M.U

Kết quả kiểm toán gần đây cho thấy trong vòng 9 tháng của năm tài chính bắt đầu từ 1.7.2009 đến 31.3.2010, CLB Manchester United đã lỗ 66,5 triệu bảng. Số tiền này không phải do M.U lạm chi trong việc trả lương các cầu thủ, nhân viên, không phải do M.U mua các tân binh mà là do gia đình nhà Glazer, chủ sở hữu của M.U sắp xếp lại các khoản nợ của họ.

Ai cũng biết là vào hè 2005, gia đình Glazer mua lại M.U bằng rất nhiều khoản vay tín dụng khác nhau. Sắp xếp lại các khoản vay nợ là điều bắt buộc để lãi suất vay giảm đi, ví dụ những khoản vay có lãi suất cao thì phải nhanh chóng trả hết. Lấy đâu ra tiền để trả khoản vay trên? Đi vay từ nơi khác có lãi suất thấp hơn.

Trong số 66,5 triệu bảng lỗ trong 9 tháng trong năm tài chính 2009-2010 kể trên, 19 triệu bảng bị lỗ là do giá của đồng USD tăng so với đồng bảng. Tức là, nhà Glazer trước đã vay nhiều khoản bằng USD để tới nước Anh mua M.U từ các cổ đông người Anh bằng tiền bảng. Lương trả cho các cầu thủ và nhân viên của M.U cũng đã tăng 7% từ 87,9 triệu bảng lên 94,5 triệu bảng theo kết quả kiểm toán này. Tổng kết, số tiền nợ của M.U giờ đã lên hơn 730 triệu bảng.

Tháng trước, gia đình Glazer và giám đốc điều hành David Gill tuyên bố rất hùng hồn rằng họ có nguồn dự trữ tiền mặt 95,9 triệu bảng để ông Ferguson mua cầu thủ, nhưng kết quả kiểm toán này cho thấy họ thậm chí phải bán cầu thủ. Phong trào phản đối nhà Glazer vẫn đang rất cao tại sân Old Trafford. Nếu gia đình Glazer đem ngôi sao sáng nhất của M.U là Wayne Rooney đi bán thì có lẽ các CĐV sẽ tẩy chay không đến sân bóng.

Gia đình Glazer đã nhận nhiều lời đề nghị mua lại M.U từ nhiều tổ chức tài chính trong vòng 18 tháng qua, mạnh mẽ nhất là Red Knights, nhóm những doanh nhân quyền lực hợp lại nhằm mua M.U. Tuy nhiên, một lần nữa, gia đình Glazer khẳng định sẽ không bán M.U bằng bất kỳ giá nào.

M.U tin tưởng Alex Ferguson

Giám đốc điều hành David Gill và Sir Alex Ferguson (trái) HLV Alex Ferguson đã gắn bó với M.U hơn 20 năm và gặt hái rất nhiều thành công. Không ai muốn Ferguson rời sân Old Trafford nhưng một lúc nào đó, vị HLV người Scotland sẽ phải ra đi vì gánh nặng tuổi tác. Ferguson đã 67 tuổi và nhiều lần ông đã ám chỉ đến chuyện rời M.U nhường chỗ cho người khác.



Nếu ngày đó đến, M.U sẽ nghe lời khuyên từ Ferguson để chọn người kế nhiệm. Giám đốc điều hành David Gill đã nói điều đó trên Independent: “Tôi không biết khi nào Alex nghỉ hưu. Nhưng nếu phải chọn người thay thế Ferguson, tôi sẽ phải bàn với ban lãnh đạo, Bobby Charlton và cả Ferguson. Tôi nghĩ ý kiến của Ferguson sẽ có sức nặng quan trọng. Ông ta biết mọi người. Ông ta đóng vai trò quan trọng khi tham mưu cho ban lãnh đạo”. David Gill từ chối đưa ra một cái tên cụ thể cho vị trí kế nhiệm Ferguson. HLV Ferguson đã từng nói đến nhiều cái tên có thể thay ông làm việc tại M.U sau này như đồng hương David Moyes hay học trò cũ Laurent Blanc. Cả Mourinho cũng muốn một ngày nào đó thay thế Ferguson. A.T (Theo Guardian)

Chính Phong