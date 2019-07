Copa America 2019: Argentina truy đến cùng vụ trọng tài từ chối dùng công nghệ VAR

AFA hôm 5.7 đã yêu cầu làm rõ việc liệu đội an ninh của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro có thực sự can thiệp vào tần số vô tuyến của công nghệ VAR khi ông này đến dự trận bán kết Copa America 2019 hôm 3.7 hay không. Argentina đã thua chủ nhà Brazil 2-0 trên sân Mineirao ở Belo Horizonte nhưng Lionel Messi và các đồng đội vô cùng tức giận khi họ bị từ chối hai yêu cầu phạt đền dù đề nghị sử dụng VAR để xem lại.

Điều khiến tuyển Argentina tức giận nhất là trọng tài Roddy Zambrano của Ecuador đã từ chối tham khảo VAR để kiểm tra trước các khiếu nại của họ. “Chúng tôi rất lo ngại rằng về việc các kênh truyền thông Brazil đang nói về các vấn đề có thể xảy ra liên quan đến sự can thiệp vào hệ thống liên lạc giữa VOR (phòng điều hành video) và các trọng tài dưới sân”, AFA cho biết trên trang web của tổ chức.

Đây là khiếu nại thứ hai được AFA đưa ra về trận bán kết thua Brazil khi trước đó đã gửi đơn phản đối đến Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) về “lỗi nghiêm trọng của trọng tài” có xu hướng thiên vị đội chủ nhà. “Theo các tin tức từ Brazil, sự can thiệp vào VAR là do các đội an ninh của Tổng thống Jair Bolsonaro gây ra”, tuyên bố được đưa ra bởi người đứng đầu Ủy ban trọng tài của AFA Federico Beligoy.