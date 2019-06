Copa America 2019: Chờ xem 'Albiceleste' ngẩng cao đầu tiến lên

Sức ép sẽ đè nặng lên Argentina khi họ chạm trán với Paraguay trong lượt trận thứ hai ở bảng B, bởi chỉ có chiến thắng mới thật sự có ý nghĩa với “Albiceleste”, đặc biệt là sau thất bại trước Colombia (0-2) trong ngày ra quân tại Copa America 2019. Tuy nhiên, “Los Guaranies” cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt dù họ đang ở trong giai đoạn làm quen với HLV mới.

Với trách nhiệm dẫn dắt một nhóm cầu thủ trẻ tại Copa America 2019, Lionel Messi trông có vẻ lạc quan sau thất bại trước Colombia, khác hẳn so với những giải đấu gần đây. Ngôi sao của Barcelona liên tục kêu gọi các đồng đội “ngẩng cao đầu và tiến lên” bởi nếu không, “chúng ta sẽ không sẵn sàng đối mặt với Paraguay”. Messi tin rằng “đây chỉ là bước khởi đầu, vẫn còn một chặng đường dài” và “đội bóng đã sẵn sàng cho thử thách này và sẽ cố gắng để thành công”.

Trước mắt, HLV Scaloni có thể thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát để loại ra những cầu thủ đã chơi không tốt trong thất bại trước Colombia, đặc biệt là Renzo Saravia và Angel Di Maria. Sau đó, ông cần phải xác định cách chơi cho đội bóng, chơi thứ bóng đá trực tiếp bằng cách chuyền bóng nhanh lên 2 cánh để tấn công hay phụ thuộc vào sở thích muốn có bóng của Messi?

Nếu HLV Scaloni quyết định chơi với sơ đồ 4-4-2 như dự đoán của một số phương tiện truyền thông, Roberto Pereyra và Rodrigo De Paul sẽ giữ vai trò quan trọng trên 2 cánh trong khi Messi sẽ được đẩy lên cao hơn để chơi bên cạnh Sergio Aguero. Còn nếu ra quân với sơ đồ 4-3-3, có nghĩa là Messi sẽ chơi tự do bên cánh phải của hàng công và hầu như mọi quả bóng sẽ phải qua đôi chân của anh trong những tình huống tấn công. Tất nhiên, các CĐV của Argentina sẽ không cần biết đội tuyển của họ chơi theo cách nào bởi điều duy nhất mà họ mong muốn là được tận hưởng niềm vui chiến thắng.

AFP Tốc độ của Miguel Almiron (phải) sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự mong manh của Argentina

Rất may cho Argentina khi Paraguay cũng không được chuẩn bị một cách tốt nhất cho giải đấu này do HLV Eduardo Berizzo chỉ mới tiếp quản công việc cách đây vài tháng. Do vậy, ông vẫn đang gặp vấn đề trong việc áp đặt phong cách của mình cho “Los Guaranies”. Chiến lược gia người Argentina rất thích thú với việc gây sức ép cao ở trên sân nhưng truyền thống của Paraguay là chơi phòng ngự sâu.