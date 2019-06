Copa America 2019: Suất vào tứ kết đang chờ 'Celeste'

Đội tuyển Uruguay sẽ mở đầu cho lượt trận thứ 2 ở bảng C của vòng bảng Copa America 2019 vào sáng 21.6 với hy vọng sẽ giành được chiến thắng trước Nhật Bản để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Trong khi đó, với một đội hình thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Nhật Bản hầu như chỉ có thể nghĩ đến chuyện tránh được một thất bại năng nề như trước Chile (0-4).

Uruguay đã thể hiện phong độ khá ấn tượng trong năm 2019 khi họ giành được chiến thắng trong cả 4 trận đấu mà vẫn chưa để thủng lưới một bàn nào, mới nhất là chiến tích đầy thuyết phục trước Ecuador (4-0) trong trận ra quân tại Copa America. Tuy nhiên, “Celeste” đã phải trả giá cho 3 điểm đó bằng ca chấn thương nặng của tiền vệ chủ chốt Matias Vecino, khiến anh phải vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu này.

Uruguay đã khởi đầu Copa America 2019 đầy suôn sẻ với chiến thắng đậm Ecuador với tỷ số 4-0 ở lượt trận đầu bảng C diễn ra rạng sáng nay (17.6, giờ VN).

Nếu như cặp trung vệ Diego Godin - Jose Gimenez vẫn gần như bất khả xâm phạm, cặp tiền đạo Edinson Cavani - Luis Suarez vẫn rất nguy hiểm thì chính sự trưởng thành của từ hàng tiền vệ đầy triển vọng của Uruguay mới chính là điều khiến HLV Tabarez hài lòng nhất. Tuy nhiên, các tiền vệ cánh như Nicolas Lodeiro và Nahitan Nandez cần phải chơi rộng hơn để giúp cho Cavani không phải dạt biên quá nhiều.

Theo Cavani, đội tuyển Uruguay đã sẵn sàng cho việc săn tìm vinh quang tại Copa America 2019 và qua những gì họ đã thể hiện trong chiến thắng trước Ecuador, giới chuyên môn cho rằng “Celeste” chính là một trong những ứng viên cho ngôi vô địch. Thế nên, Uruguay không chỉ phải thắng Nhật Bản mà còn phải tiếp tục thể hiện mình sao cho xứng với những lời ngợi khen.

AFP Shinji Okazaki (phải) có thể trở lại đội hình xuất phát để tăng thêm cơ hội tìm kiếm bàn thắng cho Nhật Bản

Trong khi đó, dù thảm bại trước Chile (0-4) ở trận ra quân tại Copa America 2019 nhưng Nhật Bản đã cho thấy họ vẫn có khả năng gây khó khăn cho nhà ĐKVĐ Nam Mỹ mà chỉ có sự thiếu may mắn mới khiến họ không thể có được bàn thắng. Nguyên nhân là do Ayase Ueda tỏ ra rất vô duyên trước khung thành của đối phương khi anh bỏ lỡ hàng loạt cơ hội rất thuận lợi. Do vậy, cầu thủ 20 tuổi này có thể là sự thay đổi đáng chú ý nhất mà HLV Hajime Moriyasu sẽ thực hiện cho trận gặp Uruguay, với tiền đạo kỳ cựu Shinji Okazaki được dự kiến quay trở lại đội hình xuất phát.